USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 settembre

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 settembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 5 settembre su base settimanale (WoW) +9,2%, in aumento rispetto al precedente -1,2%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
