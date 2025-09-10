Milano 13:27
42.108 +0,24%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 13:27
9.269 +0,29%
Francoforte 13:26
23.739 +0,09%

USA, richieste settimanali di mutui rimbalzano con moderazione tassi

Economia, Macroeconomia
USA, richieste settimanali di mutui rimbalzano con moderazione tassi
(Teleborsa) - Rimbalzano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 5 settembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 9,2%, dopo il -1,2% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato del 12,2%, mentre quello relativo alle nuove domande è cresciuto del 6,6%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,49% dal 6,64% precedente.
Condividi
```