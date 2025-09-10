USA, scorte petrolio settimanali salgono di 3,9 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono salite a sorpresa lein USA nell'ultima settimana. L', la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di petrolio, negli ultimi sette giorni al 5 settembre 2025, sono saliti di circa 3,9 milioni di barili a 424,6 MBG, contro attese per un decremento di 1,9 milioni.Gli stock dihanno registrato un aumento di 4,7 MBG, arrivando a 120,6 MBG, contro attese per una salita di 0,2 MBG, mentre le scorte dihanno registrato una crescita di 1,5 milioni a quota 220 MBG (era atteso un decremento di 0,1 milioni).Ledi petrolio sono aumentate di 0,5 milioni a 405,2 MBG.