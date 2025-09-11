Milano 12:25
42.246 +0,44%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 12:25
9.270 +0,49%
Francoforte 12:25
23.669 +0,15%

Aston Martin e Pirelli insieme per sfruttare tecnologia Cyber Tyre su nuovi modelli

Finanza
Aston Martin e Pirelli insieme per sfruttare tecnologia Cyber Tyre su nuovi modelli
(Teleborsa) - Pirelli e Aston Martin hanno siglato un accordo di collaborazione per l’integrazione della tecnologia Cyber Tyre di Pirelli nei futuri modelli del marchio britannico di auto sportive di lusso.

Cyber Tyre è il primo sistema al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori posizionati direttamente all’interno dei pneumatici, elaborarli tramite software e algoritmi proprietari Pirelli e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, generando nuove funzionalità integrate nei sistemi di guida e controllo.

Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, Cyber Tyre sarà completamente integrato nell’architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.

I dati raccolti dai sensori, elaborati con algoritmi esclusivi Pirelli, vengono trasmessi a un’unità elettronica di controllo che ottimizza la dinamica del veicolo. In questo modo, le prestazioni dei principali sistemi elettronici di guida dinamica – tra cui ESP, ABS e controllo della trazione – vengono potenziate grazie a un insieme completo di dati sul pneumatico, precedentemente non disponibili.

Sia Aston Martin che Pirelli sono impegnate nella creazione di auto sportive ultra-lusso dalle prestazioni straordinarie, e l’introduzione del sistema Cyber Tyre rappresenta un ulteriore passo tecnologico che consente ad Aston Martin di mantenere la leadership in termini di performance.


Condividi
```