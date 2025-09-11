Milano 17:02
42.351 +0,69%
Nasdaq 17:02
23.977 +0,54%
Dow Jones 17:02
46.058 +1,25%
Londra 17:03
9.288 +0,67%
Francoforte 17:02
23.674 +0,17%

Banca Passadore, utile semestrale sale a 47,2 milioni di euro. Balzo dei depositi

Banche, Economia
Banca Passadore, utile semestrale sale a 47,2 milioni di euro. Balzo dei depositi
(Teleborsa) - Banca Passadore, banca privata indipendente con sede a Genova e 25 filiali in Italia, ha chiuso il primo semestre 2025 con un utile netto pari a 47 milioni e 215 mila euro (+5,9%), con un indice di return on equity del 22,4%.

I depositi della clientela salgono a 5 miliardi e 524 milioni di euro, con un rilevante incremento del 18,3% rispetto a dodici mesi prima. I titoli amministrati e in gestione salgono del 9,4% a 7 miliardi e 582 milioni.

I finanziamenti operativi lordi erogati alla clientela ammontano a 2 miliardi e 339 milioni (+4,65%), determinando un rapporto tra i crediti deteriorati netti e il totale degli impieghi in ulteriore discesa allo 0,88% con un coverage ratio di oltre il 65%, indici prudenziali di eccellenza nel panorama bancario italiano, ottenuti senza aver mai ceduto partite di crediti non performing.

L'indice patrimoniale CET1 al 30 giugno 2025, aumenta di circa 5 punti percentuali, portandosi al 22,4%.
Condividi
```