Buzzi vola in Borsa con upgrade Jp Morgan a Overweight

Finanza
(Teleborsa) - Spiccano il volo le azioni Buzzi, che evidenziano un forte guadagno dell'8,26%, attestandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo viene galvanizzato dal giudizio positivo degli analisti di JP Morgan, che ha migliorato il giudizio sul titolo a Overweight dal precedente Neutral, ed ha alzato il Trget Price da 45 euro a 54 euro.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nel settore del cemento più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Tecnicamente, Buzzi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,53.
