Buzzi vola in Borsa con upgrade Jp Morgan a Overweight

(Teleborsa) - Spiccano il volo le azioni Buzzi
, che evidenziano un forte guadagno dell'8,26%, attestandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo viene galvanizzato dal giudizio positivo degli analisti di JP Morgan, che ha migliorato il giudizio sul titolo a Overweight dal precedente Neutral, ed ha alzato il Trget Price da 45 euro a 54 euro.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società attiva nel settore del cemento
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Buzzi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,53.