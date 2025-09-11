Cellularline, utile 1° semestre tiene a 1,3 milioni ma rivede al ribasso guidance

(Teleborsa) - Cellularline
ha chiuso il primo semestre con una sostanziale tenuta degli utili
, ma ha annunciato un leggero calo del fatturato
a causa di un contesto di mercato più sfidante e rivisto al ribasso la guidance sul 2025
.
Nel primo semestre del 2025 il Gruppo ha realizzato ricavi pari a 70,5 milioni di euro
, in leggera flessione (-2,9%)
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (72,6 milioni). L’EBITDA Adjusted
si è attestato a 7,2 milioni
, in aumento di 0,2 milioni (+2,9%)
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (7 milioni), mostrando, inoltre, un miglioramento dell’incidenza sul fatturato (10,2% nel primo semestre 2025 contro 9,7% del primo semestre 2024), grazie alla positiva incidenza della componente operativa delle differenze cambio, pari ad 0,7 milioni (0,2 milioni nei primi sei mesi 2024).
Il Risultato Netto Adjusted
del periodo si conferma a 1,3 milioni di euro
, mantenendosi in linea rispetto agli 1,3 milioni di euro del primo semestre 2024.L’Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 risulta pari a 17 milioni
(22 milioni al 31 dicembre 2024), con un miglioramento pari ad -5 milioni (-22,8%).
Quanto alla Guodance
, sulla base delle informazioni disponibili ad oggi ed in considerazione della "congiuntura non positiva
dei mercati di riferimento, in un contesto di perdurante incertezza
", la società conferma le stime relative al Leverage ratio, ma rivede al ribasso le stime su Ricavi ed EBITDA Adjusted
, che potrebbero subire una riduzione in un range tra l’8% e il 12%
rispetto ai valori inferiori a suo tempo comunicati (Euro 175 milioni ed euro 24 milioni rispettivamente).