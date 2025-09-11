Cellularline, utile 1° semestre tiene a 1,3 milioni ma rivede al ribasso guidance

Cellularline

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con una sostanziale, ma ha annunciato una causa di un contesto di mercato più sfidante e rivisto alNel primo semestre del 2025 il Gruppo ha realizzato, in leggera flessionerispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (72,6 milioni).si è attestato a, in aumento di 0,2 milionirispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (7 milioni), mostrando, inoltre, un miglioramento dell’incidenza sul fatturato (10,2% nel primo semestre 2025 contro 9,7% del primo semestre 2024), grazie alla positiva incidenza della componente operativa delle differenze cambio, pari ad 0,7 milioni (0,2 milioni nei primi sei mesi 2024).Ildel periodo si conferma a, mantenendosi in linea rispetto agli 1,3 milioni di euro del primo semestre 2024.(22 milioni al 31 dicembre 2024), con un miglioramento pari ad -5 milioni (-22,8%).Quanto alla, sulla base delle informazioni disponibili ad oggi ed in considerazione della "dei mercati di riferimento, in un", la società conferma le stime relative al Leverage ratio, ma, che potrebbero subire unarispetto ai valori inferiori a suo tempo comunicati (Euro 175 milioni ed euro 24 milioni rispettivamente).