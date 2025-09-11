Esprinet, Intesa Sanpaolo conferma il buy e alza TP a 6,7 euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha alzato il target price sul titolo Esprinet
a 6,7 euro dal precedente 6,0 euro, confermando la raccomandazione Buy.
L'aggiornamento giunge a valle della diffusione dei risultati dei primi sei mesi del 2025
.
In particolare, ad avviso degli analisti, "la solida performance del 2° trimestre 2025
conferma che il focus strategico sui business ad alta marginalità
(V-Valley, Zeliatech) sta dando i suoi frutti".
In dettaglio, nel periodo aprile-giugno 2025, Esprinet ha registrato ricavi in ??crescita del 5% a/a a 969 milioni di euro e un EBITDA rettificato in crescita del 38% a/a a 14,3 milioni, trainato dal miglioramento del margine lordo (5,83% vs 5,59% del 2Q24) e da un rigoroso controllo dei costi (opex +2% a/a). L'utile netto ha raggiunto i 2,9 milioni (rispetto agli 0,1 milioni del 2Q24).
"Luglio e agosto hanno confermato un forte slancio, con la penisola Iberica che ha registrato una crescita a due cifre, l'Italia in una media a una cifra, la continua espansione di Soluzioni e Servizi e una marcata accelerazione nel segmento Schermi, supportata dal ciclo di rinnovo dei PC", aggiunge Intesa SP.
Nel complesso, "il management ha ribadito il suo adeguamento per l'esercizio 2025. La guidance sull'EBITDA è di 63-71 milioni di euro e, cosa importante, prevede ora di raggiungere il limite superiore dell'intervallo
". Questo rappresenta una "sorpresa positiva
" rispetto alle precedenti previsioni di Intesa, che si posizionavano al "limite inferiore", e ci hanno portato gli analisti a "rivedere al rialzo le stime
, in particolare per Soluzioni e Servizi, dove l'esecuzione si sta dimostrando più efficace del previsto".
In dettaglio, il fatturato
è stimato ora a 4.340 milioni (4.250 milioni in precedenza) nel 2025 per poi raggiungere 4.490 milioni nel 2026. L'EBITDA rettificato
è atteso a fine anno a 70,7 milioni (vs 63,2 milioni) e a 74,3 milioni nel 2026. L'utile netto rettificato
è visto a 23,4 milioni nel 2025 (vs 18,3 milioni) per salire poi a 27,4 milioni l'anno prossimo. Migliorano anche le previsione sul fronte patrimoniale, con un indebitamento finanziario netto
stimato a 65,7 milioni (72,2 milioni in precedenza) per il 31 dicembre 2025, per ridursi ulteriormente a fine 2026 a 48,6 milioni (vs 50,1 milioni).