FISG ed Enel insieme per la stagione 2025-2026

(Teleborsa) - Laannuncia l'avvio di una nuovache, per la stagione sportiva 2025-2026, sarà Main Sponsor della Federazione. Un'ulteriore occasione per ribadire l'impegno del Gruppo elettrico al fianco delle più importanti organizzazioni sportive del Paese. L'accordo – concluso con la collaborazione di Infront, official advisor di FISG – segna l'inizio di un percorso condiviso in una stagione di straordinaria importanza per gli sport del ghiaccio italiani, che culminerà con i"La presenza di Enel al fianco della FISG – fa sapere lain una nota – rappresenta un sostegno concreto allo sviluppo e alla promozione delle discipline del ghiaccio, dalla crescita dei settori giovanili all'attività delle Nazionali, fino agli eventi di rilievo internazionale ospitati in Italia. La collaborazione nasce dalla condivisione di valori comuni, come la passione, la sostenibilità e l'energia delle persone che rafforzano il legame tra sport, comunità e territorio. Con Enel come Main Sponsor, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio affronta la stagione 2025-2026 con rinnovato entusiasmo e con l'obiettivo di trasformare le sfide in opportunità di crescita e condivisione, in un anno destinato a segnare la storia dello sport italiano".