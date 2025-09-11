Fondo Atlantic 1 vende immobili a San Donato Milanese per 22 milioni di euro

(Teleborsa) -hadi acquisto per gli ultimi tre immobili cielo-terra del sito di San Donato Milanese di proprietà del Fondo Atlantic 1, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.Si tratta in particolare di, i cosiddetti "4° Palazzo Uffici" e "3° Palazzo Uffici", mentre il terzo è un edificio destinato a mensa aziendale. Tale proposta di acquisto è stata formalizzata a seguito del completamento di una gara di dismissione ad evidenza pubblica, in considerazione dell'imminente scadenza del fondo (ottobre 2025), e di una successiva fase di negoziazione con il miglior offerente risultante dalla predetta gara.Il. La stipula del contratto definitivo di compravendita è prevista entro il terzo trimestre del 2025. La SGR comunicherà al mercato l'attuazione delle fasi successive, anche con riferimento alla prossima liquidazione del fondo.