GreenIT firma un accordo di finanziamento di 370 milioni di euro

Energia, Finanza
(Teleborsa) - GreenIT, la joint venture italiana partecipata da Plenitude (società controllata da Eni) e CDP Equity (Gruppo CDP) e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento su base Project Finance del valore complessivo di circa 370 milioni di euro.

Il finanziamento, conforme ai Green Loan Principles, è finalizzato a sostenere gli investimenti per lo sviluppo di un perimetro di progetti greenfield onshore in Italia, attraverso una struttura flessibile e di lungo termine. L’avvio della fase operativa degli impianti finanziati è previsto entro il 2028, in linea con il piano industriale di GreenIT che prevede un target di capacità installata di 1GW entro il 2030.

"La chiusura di questa importante operazione consentirà a GreenIT di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria, mettendo a disposizione nuove risorse a sostegno degli investimenti previsti nei prossimi anni dall’ambizioso piano industriale. La fiducia che ci è stata riconosciuta dai finanziatori supporta la visione strategica di GreenIT di assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia", ha dichiarato Paolo Bellucci, Amministratore Delegato di GreenIT.

La Banca Europea per gli Investimenti ha sottoscritto complessivamente 220 milioni di euro, di cui 180 milioni in prestiti diretti a rischio proprio e 40 milioni attraverso intermediari finanziari. La restante parte del finanziamento è stata sottoscritta da primari istituti finanziari europei, tra cui BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch e Société Générale – Milan Branch.
