GreenIT firma un accordo di finanziamento di 370 milioni di euro

Eni

(Teleborsa) -, la joint venture italiana partecipata da(società controllata da) e(Gruppo CDP) e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto undel valorecomplessivoIl finanziamento, conforme ai Green Loan Principles, èper lo sviluppo di un perimetro di, attraverso una struttura flessibile e di lungo termine. L’avvio delladegli impianti finanziati è previsto, in linea con il piano industriale di GreenIT che prevede un target di capacità installata di 1GW entro il 2030."La chiusura di questa importante operazione consentirà a GreenIT di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria, mettendo a disposizione nuove risorse a sostegno degli investimenti previsti nei prossimi anni dall’ambizioso piano industriale. La fiducia che ci è stata riconosciuta dai finanziatori supporta la visione strategica di GreenIT di assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia", ha dichiarato, Amministratore Delegato di GreenIT.Lacomplessivamente, di cui 180 milioni in prestiti diretti a rischio proprio e 40 milioni attraverso intermediari finanziari. Ladel finanziamento è stata, tra cui BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch e Société Générale – Milan Branch.