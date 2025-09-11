GreenIT firma un accordo di finanziamento di 370 milioni di euro

(Teleborsa) - GreenIT
, la joint venture italiana partecipata da Plenitude
(società controllata da Eni
) e CDP Equity
(Gruppo CDP) e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento su base Project Finance
del valore
complessivo di circa 370 milioni di euro
.
Il finanziamento, conforme ai Green Loan Principles, è finalizzato a sostenere gli investimenti
per lo sviluppo di un perimetro di progetti greenfield onshore in Italia
, attraverso una struttura flessibile e di lungo termine. L’avvio della fase operativa
degli impianti finanziati è previsto entro il 2028
, in linea con il piano industriale di GreenIT che prevede un target di capacità installata di 1GW entro il 2030.
"La chiusura di questa importante operazione consentirà a GreenIT di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria, mettendo a disposizione nuove risorse a sostegno degli investimenti previsti nei prossimi anni dall’ambizioso piano industriale. La fiducia che ci è stata riconosciuta dai finanziatori supporta la visione strategica di GreenIT di assumere un ruolo chiave nella transizione energetica in Italia", ha dichiarato Paolo Bellucci
, Amministratore Delegato di GreenIT.
La Banca Europea per gli Investimenti ha sottoscritto
complessivamente 220 milioni di euro
, di cui 180 milioni in prestiti diretti a rischio proprio e 40 milioni attraverso intermediari finanziari. La restante parte
del finanziamento è stata sottoscritta da primari istituti finanziari europei
, tra cui BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch e Société Générale – Milan Branch.