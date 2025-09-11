Londra: brillante l'andamento di Associated British Foods

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di prodotti alimentari e da forno
, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Associated British Foods
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Associated British Foods
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,49 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 20,08 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)