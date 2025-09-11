Milano 15:11
42.329 +0,64%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:11
9.260 +0,38%
Francoforte 15:11
23.670 +0,16%

Londra: brillante l'andamento di Associated British Foods

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Associated British Foods
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di prodotti alimentari e da forno, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Associated British Foods è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Associated British Foods, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,49 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 20,08 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```