AB Foods affonda a Londra dopo profit warning Primark e indagine Antitrust

(Teleborsa) - Le azioni Associated British Foods
crollano alla Borsa di Londra, portandosi al momento in coda al FTSE 100 a -12,3%, dopo che l'azienda britannica ha emesso un profit warning
per la controllata nel ‘fast fashion’ Primark
e di performance contrastanti nel settore alimentare
. AB Foods ha inoltre comunicato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (CMA) ha deciso di passare alla "fase due" dell'indagine sull'acquisizione di Hovis Group Limited
.
Nel suo aggiornamento sull'andamento delle attività nelle 16 settimane fino al 3 gennaio 2026 e sulle prospettive per l'esercizio 2026, George Weston, CEO di AB Foods
, ha dichiarato che Primark ha avuto "un inizio di anno fiscale difficile
, con risultati contrastanti". Nel Regno Unito, ha precisato, "azioni e investimenti mirati per rafforzare la nostra proposta al cliente hanno portato a un miglioramento delle vendite e all'aumento delle quote di mercato, mentre le vendite sono rimaste deboli nell'Europa continentale".
"In un contesto di consumatori difficile
, ci concentriamo sui fattori sotto il nostro controllo, comprese le iniziative attualmente in corso in Europa volte a migliorare le prestazioni. Stiamo inoltre compiendo buoni progressi per cogliere le opportunità di crescita di Primark a medio e lungo termine".
Le attività alimentari
, ha aggiunto Weston, "hanno registrato risultati contrastanti
nel periodo, in particolare negli Stati Uniti
, dove la domanda
dei consumatori in alcune categorie ha continuato a indebolirsi
. Pur prevedendo che le difficili condizioni commerciali persisteranno nel breve termine
, rimaniamo fiduciosi nelle prospettive generali del Gruppo."
Nel Regno Unito
, "Primark ha registrato una crescita incoraggiante delle vendite di circa il 3%, con una crescita delle vendite like-for-like di circa l'1,7% in un mercato dell'abbigliamento difficile
, in particolare nel periodo natalizio
", ha affermato AB Foods.
Nell'Europa continentale
, dove "la fiducia dei consumatori rimane debole", le vendite like-for-like sono diminuite di circa il 5,7% nel periodo
. Negli Stati Uniti
, il contesto retail è stato "volatile, con un impatto sul sentiment dei consumatori e sull'affluenza".
Nel complesso, ha sottolineato l'azienda, "la crescita delle vendite di Primark
nel periodo è stata inferiore alle nostre precedenti aspettative
e ora prevediamo che la crescita delle vendite di Primark nella prima metà del 2026
si attesterà a una sola cifra
". L'azienda ha "aumentato significativamente i ribassi
per gestire efficacemente i livelli di inventario, il che ha avuto un impatto sulla redditività
".
Nel settore alimentare
, nel primo trimestre, le attività "hanno registrato andamenti contrastanti". Negli Stati Uniti
, AB Foods si aspettava che la "persistente debolezza dei consumatori
avrebbe portato a un calo delle vendite". Nelle attività di oli da cucina e ingredienti da forno, "quest'anno l'impatto è stato più acuto del previsto" e l'azienda è più cauta sulle prospettive. Pertanto, ora prevede che i segmenti Grocery
e Ingredients
realizzeranno un "utile operativo rettificato per l'intero anno moderatamente inferiore a quello dell'anno scorso".
A livello di Gruppo, AB Foods prevede che l'utile operativo rettificato
e l'utile per azione rettificato
saranno inferiori a quelli dell'anno scorso.
Il 22 gennaio prossimo l'azienda fornirà i dati definitivi
sul fatturato per segmento per le 16 settimane fino al 3 gennaio 2026.
Oltre a ciò, l'Autitrust britannica ha annunciato di avere rinviato l'acquisizione di Hovis
da parte di AB Foods a un'indagine approfondita nell'ambito della procedura accelerata. Un portavoce di AB Foods ha dichiarato: "Questa transazione creerà un'attività di panetteria sostenibile e redditizia, in grado di investire nell'innovazione e di essere un concorrente molto più efficace, a vantaggio dei consumatori. La nostra priorità è ottenere l'autorizzazione regolamentare nel modo più efficiente possibile e siamo lieti di aver concordato con la CMA di accelerare l'iter finale, approfondito e dettagliato, della loro valutazione della fusione. Continueremo a collaborare in modo costruttivo con la CMA per dimostrare i vantaggi dell'operazione."(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)