AB Foods affonda a Londra dopo profit warning Primark e indagine Antitrust

Associated British Foods

(Teleborsa) - Le azionicrollano alla Borsa di Londra, portandosi al momento in coda al FTSE 100 a -12,3%, dopo che l'azienda britannica ha emesso unper la controllata nel ‘fast fashion’e di performance contrastanti nel. AB Foods ha inoltre comunicato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (CMA) ha deciso di passare allaNel suo aggiornamento sull'andamento delle attività nelle 16 settimane fino al 3 gennaio 2026 e sulle prospettive per l'esercizio 2026,, ha dichiarato che Primark ha avuto "un, con risultati contrastanti". Nel Regno Unito, ha precisato, "azioni e investimenti mirati per rafforzare la nostra proposta al cliente hanno portato a un miglioramento delle vendite e all'aumento delle quote di mercato, mentre le vendite sono rimaste deboli nell'Europa continentale"."In un, ci concentriamo sui fattori sotto il nostro controllo, comprese le iniziative attualmente in corso in Europa volte a migliorare le prestazioni. Stiamo inoltre compiendo buoni progressi per cogliere le opportunità di crescita di Primark a medio e lungo termine".Le, ha aggiunto Weston, "hanno registratonel periodo, in particolare negli, dove ladei consumatori in alcune categorie ha. Pur prevedendo che le, rimaniamo fiduciosi nelle prospettive generali del Gruppo."Nel, "Primark ha registrato una crescita incoraggiante delle vendite di circa il 3%, con una crescita delle vendite like-for-like di circa l'1,7% in un, in particolare nel", ha affermato AB Foods.Nell', dove "la fiducia dei consumatori rimane debole", le. Negli, il contesto retail è stato "volatile, con un impatto sul sentiment dei consumatori e sull'affluenza".Nel complesso, ha sottolineato l'azienda, "lanel periodo è statae ora prevediamo che la crescita delle vendite di Primark nellasi attesterà a". L'azienda ha "aumentato significativamente iper gestire efficacemente i livelli di inventario, il che ha avuto un".Nel, nel primo trimestre, le attività "hanno registrato andamenti contrastanti". Negli, AB Foods si aspettava che la "avrebbe portato a un calo delle vendite". Nelle attività di oli da cucina e ingredienti da forno, "quest'anno l'impatto è stato più acuto del previsto" e l'azienda è più cauta sulle prospettive. Pertanto, ora prevede che irealizzeranno un "utile operativo rettificato per l'intero anno moderatamente inferiore a quello dell'anno scorso".A livello di Gruppo, AB Foods prevede che l'e l'saranno inferiori a quelli dell'anno scorso.Il 22 gennaio prossimo l'azienda fornirà isul fatturato per segmento per le 16 settimane fino al 3 gennaio 2026.Oltre a ciò, l'Autitrust britannica ha annunciato di avereda parte di AB Foods a un'indagine approfondita nell'ambito della procedura accelerata. Un portavoce di AB Foods ha dichiarato: "Questa transazione creerà un'attività di panetteria sostenibile e redditizia, in grado di investire nell'innovazione e di essere un concorrente molto più efficace, a vantaggio dei consumatori. La nostra priorità è ottenere l'autorizzazione regolamentare nel modo più efficiente possibile e siamo lieti di aver concordato con la CMA di accelerare l'iter finale, approfondito e dettagliato, della loro valutazione della fusione. Continueremo a collaborare in modo costruttivo con la CMA per dimostrare i vantaggi dell'operazione."