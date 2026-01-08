Milano 14:52
AB Foods affonda a Londra dopo profit warning Primark e indagine Antitrust

(Teleborsa) - Le azioni Associated British Foods crollano alla Borsa di Londra, portandosi al momento in coda al FTSE 100 a -12,3%, dopo che l'azienda britannica ha emesso un profit warning per la controllata nel ‘fast fashion’ Primark e di performance contrastanti nel settore alimentare. AB Foods ha inoltre comunicato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (CMA) ha deciso di passare alla "fase due" dell'indagine sull'acquisizione di Hovis Group Limited.

Nel suo aggiornamento sull'andamento delle attività nelle 16 settimane fino al 3 gennaio 2026 e sulle prospettive per l'esercizio 2026, George Weston, CEO di AB Foods, ha dichiarato che Primark ha avuto "un inizio di anno fiscale difficile, con risultati contrastanti". Nel Regno Unito, ha precisato, "azioni e investimenti mirati per rafforzare la nostra proposta al cliente hanno portato a un miglioramento delle vendite e all'aumento delle quote di mercato, mentre le vendite sono rimaste deboli nell'Europa continentale".

"In un contesto di consumatori difficile, ci concentriamo sui fattori sotto il nostro controllo, comprese le iniziative attualmente in corso in Europa volte a migliorare le prestazioni. Stiamo inoltre compiendo buoni progressi per cogliere le opportunità di crescita di Primark a medio e lungo termine".

Le attività alimentari, ha aggiunto Weston, "hanno registrato risultati contrastanti nel periodo, in particolare negli Stati Uniti, dove la domanda dei consumatori in alcune categorie ha continuato a indebolirsi. Pur prevedendo che le difficili condizioni commerciali persisteranno nel breve termine, rimaniamo fiduciosi nelle prospettive generali del Gruppo."

Nel Regno Unito, "Primark ha registrato una crescita incoraggiante delle vendite di circa il 3%, con una crescita delle vendite like-for-like di circa l'1,7% in un mercato dell'abbigliamento difficile, in particolare nel periodo natalizio", ha affermato AB Foods.

Nell'Europa continentale, dove "la fiducia dei consumatori rimane debole", le vendite like-for-like sono diminuite di circa il 5,7% nel periodo. Negli Stati Uniti, il contesto retail è stato "volatile, con un impatto sul sentiment dei consumatori e sull'affluenza".

Nel complesso, ha sottolineato l'azienda, "la crescita delle vendite di Primark nel periodo è stata inferiore alle nostre precedenti aspettative e ora prevediamo che la crescita delle vendite di Primark nella prima metà del 2026 si attesterà a una sola cifra". L'azienda ha "aumentato significativamente i ribassi per gestire efficacemente i livelli di inventario, il che ha avuto un impatto sulla redditività".

Nel settore alimentare, nel primo trimestre, le attività "hanno registrato andamenti contrastanti". Negli Stati Uniti, AB Foods si aspettava che la "persistente debolezza dei consumatori avrebbe portato a un calo delle vendite". Nelle attività di oli da cucina e ingredienti da forno, "quest'anno l'impatto è stato più acuto del previsto" e l'azienda è più cauta sulle prospettive. Pertanto, ora prevede che i segmenti Grocery e Ingredients realizzeranno un "utile operativo rettificato per l'intero anno moderatamente inferiore a quello dell'anno scorso".

A livello di Gruppo, AB Foods prevede che l'utile operativo rettificato e l'utile per azione rettificato saranno inferiori a quelli dell'anno scorso.

Il 22 gennaio prossimo l'azienda fornirà i dati definitivi sul fatturato per segmento per le 16 settimane fino al 3 gennaio 2026.

Oltre a ciò, l'Autitrust britannica ha annunciato di avere rinviato l'acquisizione di Hovis da parte di AB Foods a un'indagine approfondita nell'ambito della procedura accelerata. Un portavoce di AB Foods ha dichiarato: "Questa transazione creerà un'attività di panetteria sostenibile e redditizia, in grado di investire nell'innovazione e di essere un concorrente molto più efficace, a vantaggio dei consumatori. La nostra priorità è ottenere l'autorizzazione regolamentare nel modo più efficiente possibile e siamo lieti di aver concordato con la CMA di accelerare l'iter finale, approfondito e dettagliato, della loro valutazione della fusione. Continueremo a collaborare in modo costruttivo con la CMA per dimostrare i vantaggi dell'operazione."

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)
