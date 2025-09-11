Mermec, Delcuratolo: società resta aperta a ingresso nuovi soci ma nostra posizione non è cambiata

(Teleborsa) - "Ancora una volta registriamo sui giornali notizie infondate. Rispetto all’ultima nostra dichiarazione non è cambiato nulla. Mer Mec, come è già tre volte accaduto in passato, è aperta all’ingresso nel capitale di altri soci per accelerare laed allo stesso tempo è attenta a coglieredi acquisire nuove aziende o di costituire partnership per lo sviluppo e l’espansione e così sarà ancora nei prossimi anni". Lo ha dichiarato, Managing Director di, in merito alle voci riguardo ad una possibile acquisizione da parte del gruppo"Questa è la logica con la quale scegliamo i nostri partner. Per questa ragione stiamo dialogando "senza nessuna due diligence" con alcuni soggetti, tra cui anche. Quello che è certo al 100% è che nei prossimi anni Mer Mer continuerà a crescere ed a creare valore con l’", ha aggiunto.