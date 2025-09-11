Milano 15:12
Mermec, Delcuratolo: società resta aperta a ingresso nuovi soci ma nostra posizione non è cambiata

Mermec, Delcuratolo: società resta aperta a ingresso nuovi soci ma nostra posizione non è cambiata
(Teleborsa) - "Ancora una volta registriamo sui giornali notizie infondate. Rispetto all’ultima nostra dichiarazione non è cambiato nulla. Mer Mec, come è già tre volte accaduto in passato, è aperta all’ingresso nel capitale di altri soci per accelerare la crescita ed allo stesso tempo è attenta a cogliere opportunità di acquisire nuove aziende o di costituire partnership per lo sviluppo e l’espansione e così sarà ancora nei prossimi anni". Lo ha dichiarato Ruggiero Delcuratolo, Managing Director di Mer Mec, in merito alle voci riguardo ad una possibile acquisizione da parte del gruppo Ferrovie dello Stato.

"Questa è la logica con la quale scegliamo i nostri partner. Per questa ragione stiamo dialogando "senza nessuna due diligence" con alcuni soggetti, tra cui anche Fs e Cdp. Quello che è certo al 100% è che nei prossimi anni Mer Mer continuerà a crescere ed a creare valore con l’attuale controllo", ha aggiunto.
