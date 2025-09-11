MPS ufficializza riapertura dei termini dell'OPAS su Mediobanca per cinque giorni

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -hadell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria su, dopo che i risultati definitivi hanno confermato quelli provvisori comunicati in data 8 settembre 2025. Risultano portate in adesione all'offerta 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale e al 61,1% delle azioni oggetto dell'offerta (829.458.551).Il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le2025. Gli azionisti che non abbiano aderito all'offerta durante il periodo di adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini.L'offerente corrisponderà agli aderenti all'offerta, alladella riapertura dei termini (il2025), il corrispettivo.