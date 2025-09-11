MPS ufficializza riapertura dei termini dell'OPAS su Mediobanca per cinque giorni

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha confermato che avrà luogo la riapertura dei termini
dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria su Mediobanca
, dopo che i risultati definitivi hanno confermato quelli provvisori comunicati in data 8 settembre 2025. Risultano portate in adesione all'offerta 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale e al 61,1% delle azioni oggetto dell'offerta (829.458.551).
Il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre
2025. Gli azionisti che non abbiano aderito all'offerta durante il periodo di adesione potranno aderire alla stessa durante la riapertura dei termini.
L'offerente corrisponderà agli aderenti all'offerta, alla data di pagamento
della riapertura dei termini (il 29 settembre
2025), il corrispettivo.