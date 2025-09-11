Milano 12:25
42.246 +0,44%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 12:25
9.270 +0,49%
Francoforte 12:25
23.669 +0,15%

Nasce la comunità energetica “GDA Assoutenti”

UnoEnergy partner tecnico per ridurre costi e promuovere l’autoconsumo da rinnovabili

Economia
Nasce la comunità energetica “GDA Assoutenti”
(Teleborsa) - Una comunità energetica pensata per i consumatori e promossa da chi li rappresenta. Il Gruppo di Acquisto di Assoutenti - ente specializzato nei servizi energetici ai soci, promosso da una delle più importanti associazioni dei consumatori del terzo settore senza scopo di lucro – ha costituito una CER che servirà il territorio nazionale, con il supporto tecnico del Gruppo Unoenergy, tra i principali operatori privati nella fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni. Il Gruppo curerà la contabilizzazione dei consumi, la gestione degli incentivi e delle pratiche per i contributi.

La CER 'GdA Assoutenti' punta a ridurre i costi energetici e le emissioni climalteranti, ma anche a contrastare la povertà energetica e a rafforzare il senso di comunità. L’adesione – possibile per cittadini, piccole e medie imprese- è gratuita per i soci del Gruppo di Acquisto Assoutenti e consente diverse forme di partecipazione: come consumatori, come produttori di energia fotovoltaica (tramite proprio impianto la cui energia viene condivisa in rete) o come prosumer che combinano produzione e consumo.

"Con la nascita di questa comunità energetica, i cittadini assumono un ruolo centrale: non più semplici destinatari di scelte energetiche, ma protagonisti di un modello collettivo che mette al centro la sostenibilità e la partecipazione. È un progetto che riflette la nostra mission e il nostro impegno nella tutela dei consumatori, valorizzando il loro coinvolgimento diretto nelle sfide ambientali ed economiche e promuovendo trasparenza, collaborazione e responsabilità", commenta Gabriele Melluso, Presidente Assoutenti.

"La transizione energetica richiede alleanze solide, basate su condivisione di valori e vicinanza alle persone. Per Unoenergy, collaborare con Assoutenti significa riconoscersi in una visione comune mettendo a sistema due esperienze complementari: da un lato la nostra competenza tecnica nella gestione dei consumi e degli incentivi, dall’altro la capacità di ascolto e di consulenza rispetto ai bisogni reali degli utenti. È questo il modello di transizione che intendiamo promuovere: partecipato, inclusivo e capace di generare valore diffuso" ha dichiarato Paolo Rossi, Direttore Commerciale di Unoenergy.

Tra i vantaggi oltre ai risparmi in bolletta, vi è il rimborso del 40% del costo dell’impianto fotovoltaico, riconosciuto dal GSE per i soci che risiedono in Comuni sotto i 50.000 abitanti (corrispondenti a circa il 66% dei comuni in Italia, Fonte ISTAT). Il termine per presentare la richiesta è fissato al 30 novembre.

(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)
Condividi
```