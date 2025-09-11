Piazza Affari: Sesa sale verso 81,82 Euro

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che tratta in rialzo del 5,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Sesa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 81,82 Euro e primo supporto individuato a 75,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)