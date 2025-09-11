Milano 15:14
Piazza Affari: Sesa sale verso 81,82 Euro

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che tratta in rialzo del 5,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Sesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 81,82 Euro e primo supporto individuato a 75,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 88,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
