Sesa, risultati in crescita nel 1° trimestre e guidance confermata
(Teleborsa) - Sesa ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio, al 31 luglio 2025, con ricavi ed altri Proventi pari a 845,7 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente, una redditività Operativa (Ebitda) pari ad 60,7 milioni, in aumento del 7,2%, un Utile netto Adjusted pari a 29,8 milioni (+6,4%) ed un Utile netto Adjusted di Gruppo pari a 27,9 milioni (+4,5%).

I risultati consolidati pro-forma, che includono i risultati della società GreenSun acquisita a novembre 2024 ed entrata nel perimetro dal terzo trimestre 2025, evidenziano invece un ricavi consolidati in crescita del 2,2% a 827,6 milioni, l’Ebitda del +4% a 58,4 milioni e l’Utile netto Adjusted di Gruppo del +2,3% a 27,2 milioni

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Consolidata Reported al 31 luglio 2025 è passiva (debito netto) per 64,9 milioni contro i 25 milioni al 31 luglio 2024 (38,5 milioni al 31 luglio 2024 pro-forma), in miglioramento rispetto ad Eu 74,7 milioni al 30 aprile 2025.

Alla luce dei risultati del trimestre in esame e del trend degli ordinativi, il Gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2026-27, con aspettative di crescita nel range +5%/+7,5% a livello di Ricavi e +5%/+10% a livello di Ebitda per il'anno fiscale che termina il 30 aprile 2026.
