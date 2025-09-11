Sesa, risultati in crescita nel 1° trimestre e guidance confermata

Sesa

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio, al 31 luglio 2025, coned altri Proventi pari arispetto all'anno precedente, una redditività Operativa (Ebitda) pari ad 60,7 milioni, in aumento del 7,2%, un Utile netto Adjusted pari a 29,8 milioni (+6,4%) ed unpari a, che includono i risultati della societàacquisita a novembre 2024 ed entrata nel perimetro dal terzo trimestre 2025, evidenziano invece un ricavi consolidati in crescita del 2,2% a 827,6 milioni, l’Ebitda del +4% a 58,4 milioni e l’Utile netto Adjusted di Gruppo del +2,3% a 27,2 milioni(PFN) Consolidata Reported al 31 luglio 2025 è passiva (debito netto) per 64,9 milioni contro i 25 milioni al 31 luglio 2024 (38,5 milioni al 31 luglio 2024 pro-forma), in miglioramento rispetto ad Eu 74,7 milioni al 30 aprile 2025.Alla luce dei risultati del trimestre in esame e del trend degli ordinativi, il Gruppo, con aspettative di crescita nel rangea livello dia livello diper il'anno fiscale che termina il 30 aprile 2026.