Tot, concluso round d'investimento da 7 milioni di euro guidato da CDP

Azimut

(Teleborsa) -, la piattaforma fintech italiana guidata da, CEO, e, COO, annuncia la chiusura di unda, che rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel panorama venture italiano nel 2025 e tra le prime quattro nel settore fintech. L’aumento di capitale, guidato daattraverso il compartodel Fondo, ha visto la partecipazione di importanti coinvestitori come il gruppo, tramite i fondi sotto advisory di FNDX appartenenti alla strategia Azimut Venture Capital Digitech Europe,, già lead investor del precedente round Seed,, sotto advisory di FNDX, e, che ha collocato l’operazione tramite la propria infrastruttura regolamentata coinvolgendo diversi investitori HNWI. Conferma il proprio impegno anche, già investitore di Tot in fase Pre-Seed.Completa la rosa deiuna cordata di imprenditori e top manager guidati da, che include Matteo Pichi fondatore di Poke House; Pietro Marchetti fondatore di Humamy, realtà acquisita da Bending Spoons; Giuseppe Nicola Ramonda di Sorelle Ramonda; Francesco Fiorese, responsabile dell’ufficio italiano di Simon-Kucher; Alessandro Rimassa fondatore di Radical HR, tramite Happy2C, holding fondata con Patrick Turchi. Tra gli altri business angels coinvolti figurano nomi di rilievo quali Paolo Galvani, fondatore di Moneyfarm, e Gianluca Cocco fondatore di Qomodo.Tot è una piattaforma italiana 100% online pensata per semplificare ladelle, che offre un conto aziendale con IBAN italiano, pagamenti e incassi (inclusi bonifici SEPA istantanei, SDD, F24, pagoPA, RiBa), carte fisiche e virtuali, strumenti integrati per l’amministrazione e funzionalità collaborative e per la gestione delle spese del team, garantendo la massima sicurezza dei dati e dei pagamenti.L’azienda si distingue per la sua forte identità italiana e la profonda conoscenza delle dinamiche di un mercato così specifico come quello nazionale e opera in uno spazio di mercato che presenta un ampio potenziale di crescita: il valore degli investimenti in strumenti di banking per le, attualmente target primario di Tot, è pari a oltre un miliardo di euro e raggiunge i 2,5 miliardi di euro se si guarda a tutte le aziende italiane che Tot punta a raggiungere grazie allo sviluppo del proprio prodotto e 12 miliardi di euro a livello europeo.Tot ha dimostrato una forte accelerazione, a soli due anni dal lancio sul mercato, con numeri che testimoniano un costante sviluppo:nel 2024 pari a 1,3 milioni di euro con una crescita tripla rispetto al 2023 e oltre 7.000 aziende clienti già attive, che operano in diversi settori industriali e in segmenti sia tradizionali che innovativi. Nel 2025, Tot punta a raddoppiare la propriarispetto all’anno precedente e a raggiungere un volume intermediato complessivo sulla piattaforma di 2 miliardi di Euro.Lasarà destinata all', con l'introduzione di nuovi prodotti e set di funzionalità in ambito amministrativo, di expense management e di ottimizzazione finanziaria. Saranno inoltre potenziati gli investimenti in AI, finalizzati ad aumentare l’efficienza e le possibilità di automazione per i clienti, oltre che a ottimizzare i processi interni. Il tutto, per permettere di automatizzare e semplificare le attività amministrative e finanziarie delle PMI italiane. Parallelamente, è prevista una significativa espansione del team, con particolare attenzione all’assunzione di talenti nel settore tecnologico, product management, marketing, vendite, customer success e compliance. Tot metterà inoltre in campo evoluzioni organizzative attente alla valorizzazione delle persone e al benessere, ad esempio con iniziative dedicate al work-life balance e al supporto per neo genitori.Glidi Tot sono ambiziosi, puntando a far diventare la fintech il campione italiano del banking e della gestione amministrativa per le PMI, con l’intento di superare i 40.000 clienti entro due anni e triplicare le dimensioni del team, superando i 100 dipendenti."Questo round di investimento conferma la validità del nostro approccio verticale sul Paese in cui si opera. Abbiamo creato Tot con una profonda comprensione delle specifiche esigenze delle PMI italiane, offrendo soluzioni che rispettano le particolarità del nostro tessuto imprenditoriale nazionale” - commenta, CEO di Tot - “Con questo nuovo capitale, rafforzeremo ulteriormente la nostra missione di supportare le imprese italiane con strumenti finanziari all'avanguardia, per lo sviluppo dell’economia reale del territorio, dimostrando che è possibile sfidare i giganti internazionali in un mercato come il nostro che risulta essere il primo in Europa per numero di aziende potenzialmente interessate"."Tot è nata dal desiderio autentico di rispondere alle esigenze reali delle imprese, ascoltandole una per una. In questi anni abbiamo costruito molto più di una piattaforma digitale: abbiamo dato forma a un ecosistema che cresce ogni giorno grazie al dialogo costante con la nostra community. Ogni funzionalità che sviluppiamo è frutto di questo scambio continuo e sincero: è così che trasformiamo necessità operative in soluzioni semplici, intuitive e sicure” - aggiunge, COO di Tot - “Dalla riconciliazione automatica ai pagamenti digitali in tempo reale, ogni passo è orientato a semplificare davvero la quotidianità di chi fa impresa. Per noi, innovare significa ascoltare, comprendere e restituire valore sotto forma di strumenti concreti, progettati con e per le imprese"."Siamo molto lieti di aver guidato il round Pre Series A di Tot, una startup che sta registrando ottima traction di crescita, gestita da un team competente e con un’offerta di prodotto molto apprezzata”, dichiara, Responsabile del comparto ServiceTech del Fondo Corporate Partners I di CDP Venture Capital. “Investire in società fintech che efficientano processi di gestione di aziende italiane è un elemento centrale della nostra strategia di investimento. La duplice proposta di valore di Tot indirizza due problematiche molto diffuse nel mercato di riferimento, da un lato l’offerta spesso subottimale e costosa di servizi finanziari tradizionali e dall’altro la complessità della gestione amministrativa aziendale, in particolare per team piccoli e privi di competenze verticali".Nel 2024 Tot si è affermata tra le startup europee a più rapida crescita secondo Sifted e ha ottenuto il. La piattaforma, con sede a Milano, continua a registrare una rapida espansione, sostenuta anche dalla profonda rete di investitori e dalla qualità del team in continua crescita.