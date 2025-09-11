Uranio, la domanda globale destinata a raddoppiare entro il 2040

(Teleborsa) - Secondo l’ultimopubblicato dalla World Nuclear Association (WNA), laper iè destinata a crescere del 30% nei prossimi cinque anni, con un incremento del 28% entro il 2030 e oltre il raddoppio entro il 2040, quando supererà le 150.000 tonnellate annue rispetto alle circa 67.000 del 2024.Un ritmo che impone una revisione delle politiche industriali e minerarie: la WNA sottolinea che, nonostante l’offerta attuale sia adeguata, dopo il 2030 si rischiano. Ilo – dai primi studi fino all’entrata in produzione – richiede oggi dai 10 ai 20 anni. Di conseguenza, accelerare l’apertura di nuove miniere e il riavvio di operazioni sospese diventa imprescindibile per evitare futuri colli di bottiglia.Lae le tensioni regionali hanno accresciuto l’interesse dei governi verso soluzioni che garantiscano indipendenza energetica. Non a caso, diversi Paesi che avevano avviato politiche di phase-out o moratorie sul nucleare stanno rivedendo le proprie strategie.Dal lato della, al giugno 2025 il nucleare mondiale conta(GWe) con ulteriori 71 GWe in costruzione. La WNA prevede un incremento del 13% entro il 2030 e un’espansione dell’87% entro il 2040, fino a 746 GWe. Un contributo importante arriverà dai(SMR), considerati più economici e rapidi da realizzare, capaci di favorire la diffusione del nucleare anche in mercati finora marginali.Dal lato dell’, laha già mostrato segnali di ripresa, con un balzo del 22% tra il 2022 e il 2024 fino a 60.213 tonnellate. Tale crescita, insieme alle forniture secondarie, dovrebbe garantire l’equilibrio di mercato nel breve termine. Tuttavia, la WNA avverte che nella decade successiva al 2030 l’output delle miniere attualmente in funzione potrebbe dimezzarsi, rendendo indispensabile l’avvio di nuovi progetti.Un ulteriore nodo riguarda la. Le interruzioni nei flussi commerciali, conseguenti alle sanzioni e alla ridotta presenza russa nei mercati occidentali, hanno messo in luce la necessità di sviluppare capacità alternative, per ridurre la dipendenza da singoli attori e garantire la stabilità delle forniture.