USA, inflazione agosto leggermente sopra le attese a +0,4% su mese

(Teleborsa) - L'è risultata leggermente sopra le attese degli analisti. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di agosto 2025, un aumento dello 0,4%, dopo il +0,2% del mese precedente e rispetto al +0,3% atteso dagli analisti.Scendendo nei dettagli, l'indice relativo alleè aumentato dello 0,4% ad agosto, rappresentando il fattore principale nell'incremento mensile complessivo. L'indice relativo aiè aumentato dello 0,5% nel mese, con l'indice relativo ai prodotti alimentari consumati a casa in crescita dello 0,6% e quello relativo ai prodotti alimentari consumati fuori casa in crescita dello 0,3%. L'indice relativo all'è aumentato dello 0,7% ad agosto, con l'indice relativo alla benzina in crescita dell'1,9% nel mese., la crescita dell'inflazione è stata del 2,9%, in salita rispetto al 2,7% del mese precedente e uguale a quanto atteso dal consensus (+2,9%).Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, (+0,3% stimato dal mercato), dopo il +0,3% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +3,1%, uguale al 3,1% del consensus e come il +3,1% rilevato a luglio.