USA, richieste sussidi disoccupazione ai massimi da ottobre 2021

(Teleborsa) - Salgono più delle attese le. Nella settimana al 6 settembre, i "claims" sono risultati pari a 263 mila unità, in aumento di 27.000 unità rispetto alle 236 mila della settimana precedente (rivisto da 236 mila) e rispetto alle 235 mila unità attese.Si tratta del, quando erano 268.000.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 240.500 unità, in aumento di 9.750 unità rispetto nella settimana precedente (230.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 30 agosto, lesi sono attestate a 1.939.000, invariato dal dato rivisto della settimana scorsa e sotto le 1.950.000 attese.