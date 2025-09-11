World Meeting on Human Fraternity 2025, domani in ABI il tavolo su economia e finanza

(Teleborsa) - Inil meeting sulla. Domani, venerdì 12 settembre, presso la sede romana dell’(ABI), si riunirà - il Tavolo tematico "", nell’ambito della terza edizione delorganizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti e diretta da Padre Francesco Occhetta, tra i promotori dell’evento.Nell’ambito dei 15 Tavoli tematici previsti dal meeting che si terranno in luoghi simbolici della città di Roma, l’Associazione Bancaria Italiana ospiterà, inoltre, il Tavolo "" e il Tavolo "", confermando così il proprio impegno a favore di una riflessione trasversale su come costruire un futuro più sostenibile.Al tavolo su economia e finanza parteciperà, in qualità di keynote speaker, il Direttore Generale dell’ABI,, che porterà il contributo del mondo bancario italiano in un confronto ad alto livello con accademici, imprenditori e rappresentanti istituzionali.Al centro dell’incontro, l’urgenza di coniugare i princìpi dellacon l’evoluzione dei criteri di, per affrontare le sfide poste dalla transizione digitale, dall’, dagli squilibri demografici e dalle crescenti disuguaglianze e il ruolo delle banche come motore di sviluppo duraturo e inclusivo. "Le– dichiara il Direttore generale ABI Rottigni – non hanno una natura diversa dalle altre relazioni umane: reciprocità e responsabilità sono princìpi guida di un sentire comune, che deve essere duraturo nel tempo. Il mondo bancario è in prima linea per promuovere una economia attenta a rafforzare la coesione tra persone, imprese e territori. Partecipando a questa iniziativa, l’ABI, insieme alle, intende rafforzare il proprio impegno per un’economia orientata all’Umano, dove redditività e responsabilità sociale possano integrarsi attraverso modelli innovativi".I contributi emersi dai 15 Tavoli tematici confluiranno nell’ "", in programma sabato 13 settembre in Campidoglio, alla presenza di Premi Nobel e opinion leader internazionali, per costruire una visione condivisa capace di orientare scelte pubbliche, educative e strategiche fondate su etica, sviluppo sostenibile e coesione sociale.