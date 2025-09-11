World Meeting on Human Fraternity 2025, domani in ABI il tavolo su economia e finanza

(Teleborsa) - In ABI
il meeting sulla fraternità
. Domani, venerdì 12 settembre, presso la sede romana dell’Associazione Bancaria Italiana
(ABI), si riunirà - il Tavolo tematico "Economia e Finanza – Per un’economia e una finanza umane
", nell’ambito della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity 2025
organizzato dalla Fondazione Fratelli Tutti, presieduta dal Cardinale Mauro Gambetti e diretta da Padre Francesco Occhetta, tra i promotori dell’evento.
Nell’ambito dei 15 Tavoli tematici previsti dal meeting che si terranno in luoghi simbolici della città di Roma, l’Associazione Bancaria Italiana ospiterà, inoltre, il Tavolo "Imprese
" e il Tavolo "Intelligenza Artificiale
", confermando così il proprio impegno a favore di una riflessione trasversale su come costruire un futuro più sostenibile.
Al tavolo su economia e finanza parteciperà, in qualità di keynote speaker, il Direttore Generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni
, che porterà il contributo del mondo bancario italiano in un confronto ad alto livello con accademici, imprenditori e rappresentanti istituzionali.
Al centro dell’incontro, l’urgenza di coniugare i princìpi della fraternità
con l’evoluzione dei criteri di sostenibilità ESG
, per affrontare le sfide poste dalla transizione digitale, dall’emergenza climatica
, dagli squilibri demografici e dalle crescenti disuguaglianze e il ruolo delle banche come motore di sviluppo duraturo e inclusivo. "Le relazioni di mercato
– dichiara il Direttore generale ABI Rottigni – non hanno una natura diversa dalle altre relazioni umane: reciprocità e responsabilità sono princìpi guida di un sentire comune, che deve essere duraturo nel tempo. Il mondo bancario è in prima linea per promuovere una economia attenta a rafforzare la coesione tra persone, imprese e territori. Partecipando a questa iniziativa, l’ABI, insieme alle banche
, intende rafforzare il proprio impegno per un’economia orientata all’Umano, dove redditività e responsabilità sociale possano integrarsi attraverso modelli innovativi".
I contributi emersi dai 15 Tavoli tematici confluiranno nell’ "Assemblea dell’Umano
", in programma sabato 13 settembre in Campidoglio, alla presenza di Premi Nobel e opinion leader internazionali, per costruire una visione condivisa capace di orientare scelte pubbliche, educative e strategiche fondate su etica, sviluppo sostenibile e coesione sociale.