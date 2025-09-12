A2A: in Valtellina 100 milioni generati e 12 milioni investiti nel 2024

(Teleborsa) - È stata presentata oggi dallache rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2024 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni."In Valtellina e in Valchiavenna abbiamo le nostre radici:. In questo contesto, l’idroelettrico - prima fonte di energia rinnovabile per A2A e per il Paese - assume un ruolo essenziale per la sicurezza energetica nazionale e la valorizzazione dei contesti montani. – ha dichiarato. – Accanto ai nostri progetti per la, operiamo per restituire valore alle comunità locali attraverso iniziative che ne rafforzano anche il tessuto sociale e culturale. Le attività educative rivolte alle nuove generazioni, i percorsi di divulgazione scientifica, i progetti della Fondazione AEM e il sostegno concreto a molte famiglie attraverso il Banco dell’energia sono espressione di un impegno che va oltre il perimetro industriale. È anche così che costruiamo, insieme ai nostri stakeholder territoriali, un modello di sviluppo sostenibile e condiviso"."Nel 2024 abbiamo distribuito sul territorioe destinato ulteriori investimenti alla modernizzazione delle nostre infrastrutture: i. – ha dichiarato– In uno scenario in cui la decarbonizzazione rappresenta una priorità per il Paese, l’idroelettrico si conferma una risorsa strategica per la transizione energetica. Una fonte rinnovabile e programmabile, che consente di garantire sicurezza energetica e tutela dell’ambiente: lo scorso anno, grazie agli impianti attivi nella Provincia, abbiamo evitato l’emissione di 1,7 milioni di tonnellate di CO2. Per poter valorizzare appieno il potenziale dell'idroelettrico nel mix energetico nazionale èdefinendo un quadro regolatorio stabile e orientato allo sviluppo, abilitando investimenti in innovazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti, per rafforzare la stabilità del sistema, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e continuare a restituire valore ai territori".La presentazione è stataa cui hanno partecipatoAssessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia eFondatore di Maker Srl.Nel 2024,, generando un valore complessivo per il territorio. Inoltre, a conferma dell’impegno continuo per l’efficienza e la sostenibilità dei propri asset, sono stati- in linea con l’anno precedente - per le attività di manutenzione e ammodernamento degli impianti.La, dove gestisce 21 centrali. Durante l’anno, l’energia prodotta da fonti rinnovabili ha consentito di evitare l’emissione di 1,7 milioni di tonnellate di CO2. All’efficienza produttiva si è affiancata l’adozione di tecnologie innovative: in, un robot modulare che esegue ispezioni subacquee nelle tubature con l’obiettivo di effettuare previsioni sul loro stato di salute, aiutando gli operatori a pianificare interventi mirati, mentre in Valtellina, presso l’impianto di Lovero, è stato sperimentato l’utilizzo di una tecnologia per i rilievi topografici e la progettazione digitale. Ulteriorihanno interessato la diga di Valgrosina e la diga di Lago Truzzo, a cui si sono aggiunte la rimodellazione dell’alveo presso l’opera di presa Forni e l’ammodernamento delle centrali di San Bernardo e Prata.Il Gruppo ha rinnovato ilmolti dei quali hanno avuto la possibilità di visitare le centrali idroelettriche di Grosio e di Mese. Inoltre, il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini ha partecipato a una visita didattica presso la centrale idroelettrica di Premadio. Conosciuto per il format, con lui sono stati realizzati progetti per sensibilizzare ragazzi e cittadini sulla transizione ecologica attraverso un linguaggio multimediale e partecipativo.Il dialogo con i più giovani si è esteso anche al mondo dello sport: in occasione dell’nel giugno del 2025 è stato inaugurato in Valtellina e Valchiavenna l’Ecothlon, una 'disciplina' che abbina attività fisica e tutela ambientale. Oltre 140 persone hanno partecipato alle due tappe organizzate a Bormio e Chiavenna, cimentandosi nel plogging – la corsa o camminata con raccolta dei rifiuti – per promuovere in modo attivo i valori che ispirano i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.Un’ulteriore occasione di incontro con il territorio sarà lapresso la centrale idroelettrica di Prata Camportaccio, recentemente rinnovata: l’iniziativa permetterà diLe visite, gratuite e su prenotazione, si terranno dalle 9.00 alle 17.45 con il supporto delAnche laha svolto un ruolo importante nella promozione della cultura e della formazione a livello locale, sostenendo tra i vari progetti il programma triennale con il Parco Nazionale dello Stelvio sulla storia ecologica dell’Alta Valtellina e la 16a edizione de ". Infine, attraverso il Banco dell’energia, A2A ha fornito un sostegno concreto a più di 100 famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Le risorse sono state impiegate per il pagamento delle utenze domestiche e per interventi di efficientamento energetico, contribuendo a prevenire situazioni di povertà energetica e favorendo comportamenti orientati al risparmio e alla sostenibilità.Infine, a conferma dell’attenzione verso le proprie persone,riconoscimento assegnato alle realtà che si distinguono per l’adozione di politiche e pratiche di eccellenza in ambito HR.Complessivamente sono statein aumento del 70% rispetto all’anno precedente. Nel 2024 è stato lanciato A2A Life Caring, il piano a sostegno della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro entro il 2035, ed è stato recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell’azienda.