Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato -0,05%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8632. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8669. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8619.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
