Antares Vision, Crane NXT rileva il controllo della società e lancerà OPA

(Teleborsa) -ha sottoscritto separati contratti di compravendita finalizzati all'acquisizione, tramite BidCo, di una partecipazione complessiva pari al 58,7% del capitale sociale fully diluted di Antares Vision.In particolare, in data odierna Crane NXT ha sottoscritto uncon Regolo e i Sig.ri. Emidio Zorzella, Massimo Bonardi e Fabio Forestelli, ai sensi del quale, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Compravendita Regolo: al Closing (come di seguito definito), BidCo acquisterà da Regolo una prima tranche di n. 16.912.394 azioni della Società (incluse complessive n. 6.850 azioni della Società detenute, alla data odierna, dai Signori Emidio Zorzella e Massimo Bonardi), rappresentative del 23,4% del capitale sociale della Società; e, BidCo acquisterà da Regolo una seconda tranche di n. 18.174.683 azioni della Società e n. 691.211 azioni della Società dal sig. Fabio Forestelli, e, quindi, complessivamente n. 18.865.894 azioni della Società, rappresentative del 26,2% del capitale sociale della Società.Ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo, BidCo acquisterà le Azioni della Prima Tranche e le Azioni della Seconda Tranche ad un prezzo per azione pari a Euro 5,00 e, pertanto, per un controvalore complessivo di Euro 178.891.440.Il prezzo di 5,00 Euro/azione incorpora un premio di: circa il 4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Antares Vision registrato alla data dell'11 settembre 2025 (ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione del presente comunicato); circa il 24% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Vision registrati nei 6 mesi precedenti alla data del presente comunicato; circa il 37% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Antares Vision registrati nei 12 mesi precedenti alla data del presente comunicato.In conformità al Contratto di Compravendita Regolo, il perfezionamento dell'acquisto delle Azioni della Prima Tranche (il "Closing") ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo è soggetto alle usuali condizioni sospensive, quali l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, incluse le necessarie autorizzazioni antitrust e autorizzazioni in materia di investimenti diretti esteri da parte delle autoritàcompetenti, e il mancato verificarsi di significativi mutamenti negativi delle condizioni finanziarie o commerciali del gruppo della Società.Inoltre, in data odierna Crane NXT ha sottoscritto un contratto di compravendita con Sargas, in base al quale, subordinatamente all’acquisto da parte di BidCo delle Azioni della Prima Tranche ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo, al Closing BidCo acquisterà tutte le n. 6.555.173 azioni della Società possedute da Sargas, rappresentative del 9,1% del capitale sociale della Società fully diluted, al medesimo prezzo unitario per azione di Euro 5,00 e, quindi, per un controvalore complessivo di Euro 32.775.865.A seguito dell'acquisto da parte di BidCo delle Azioni della Prima Tranche e della Partecipazione Sargas, BidCo deterrà n. 23.467.567 azioni della Società, pari al 32,5% del capitale sociale fully diluted e al 26% dei diritti di voto, mentre Regolo ed il Signor Fabio Forestelli deterranno n. 18.865.894 azioni della Società, pari al 26,2% del capitale sociale fully diluted e al 41% dei diritti di voto, rappresentando una partecipazione complessiva pari al 58,7% del capitale sociale fully diluted e al 67% dei diritti di voto.A seguito del Closing, BidCo promuoverà l’OPA Obbligatoria sulla totalità delle azioni della Società in circolazione al prezzo di offerta di Euro 5,00 (corrispondente al prezzo per azione previsto nel Contratto di Compravendita Regolo e nel Contratto Compravendita Sargas).L'operazione complessiva e l’OPA Obbligatoria sono finalizzate all’ottenimento del delisting di Antares Vision da Euronext Milan, segmento STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.Inoltre Crane NXT, Regolo e i Senior Executives hanno sottoscritto in data odierna un accordo di investimento eche prevede, tra l'altro, il reinvestimento, diretto o indiretto, in BidCo da parte di Regolo e dei Senior Executives utilizzando una parte dei proventi derivanti dalla compravendita delle Azioni della Prima Tranche e delle Azioni della Seconda Tranche ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo, nonché la corporate governance di BidCo e della Società e il trasferimento delle relative partecipazioni in BidCo. A seguito del reinvestimento, Regolo e i Senior Executives deterranno, complessivamente, il 10% del capitale sociale di BidCo e, quindi, il 10% del capitale sociale della Società (assumendo che, a seguito del completamento dell'OPA Obbligatoria, BidCo deterrà il 100% del capitale sociale della Società). Gli adempimenti informativi di cui agli articoli 122 del TUF relativi alle pattuizioni parasociali contenutenel Contratto di Compravendita Regolo e nell’Accordo di Investimento e Patto Parasociale saranno adempiuti nei termini e con le modalità previste dalla legge.Nell'ambito dell'operazione complessiva, si prevede inoltre che i Senior Executives manterranno ruoli manageriali nella Società.Crane NXT e Regolo, si legge in una nota, "riconoscono l’elevato valore delle competenze specifiche e del know-how dei dipendenti di Antares Vision che sono da sempre gli artefici del successo e dello sviluppo della Società". Crane NXT e Regolo "condividono l'obiettivo comune di aumentare ulteriormente il valore dei dipendenti e di sostenerne la crescita e il successo futuro"., ha dichiarato: "L'acquisizione di Antares Vision ha un’per Crane NXT, rafforzando il nostro impegno a fornire soluzioni tecnologiche affidabili che proteggono, rilevano e autenticano gli asset più preziosi dei nostri clienti. Con l'aumento delle richieste normative e la continua crescita della contraffazione, c'è una crescente necessità di sofisticate apparecchiature di ispezione e rilevamento e di software di tracciabilitàper garantire l'autenticità dei prodotti. Questa acquisizione amplia il nostro portafoglio tecnologico e posiziona Crane NXT in modo ottimale rispetto ai trend favorevoli di medio-lungo termine dei mercati in cui opera".ha dichiarato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte di Crane NXT e di contribuire alla sua strategia di crescita. Questa operazione ci consentirà inoltre di fornire soluzioni tecnologiche innovative che creano un valore significativo per i nostri clienti. Crane NXT condivide i nostri valori fondamentali e riconosce l'importanza dei dipendenti dell'azienda per il suo continuo successo, dimostrando un forte impegno nell'investire nelle persone di Antares Vision e nel sostenere la loro crescita. Sono fiducioso che questa operazione offriràper il team di Antares Vision e garantirà il continuo successo del Gruppo negli anni a venire".