Avio, Ricavi ed Ebitda in crescita a doppia cifra nel primo semestre, confermata guidance 2025

Avio

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2025 con un, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2024. Gli ordini acquisiti nel semestre sono pari a circa 180 milioni, prevalentemente relativi a contratti per servizio di lancio di Vega acquisiti nell’ambito del trasferimento della responsabilità da Arianespace ad Avio., pari a 235 milioni, sono ingrazie principalmente alle attività di produzione di Vega C, spinta dall’aumento della cadenza dopo il ritorno al volo, di produzione dei motori P120 per Ariane 6, nonché per le attività di propulsione per la difesa.L’, pari a 10 milioni e, riflette il miglioramento dei ricavi, parzialmente compensato dall’incremento dei costi energetici registrato nel periodo.L'risulta in leggera crescita rispetto al dato a giugno 2024 sebbene si registri un incremento degli ammortamenti dovuti principalmente a nuovi investimenti in Information Technology (I.A.).L’risentono dell’effetto deidi nuovi potenziali business negli USA riportati tra i costi ricorrenti a partire dal 2025. Le due grandezze si attestano rispettivamente ae a 1,4 milioni (+1,6 mln sul 1H24).Il conto economico chiude con un Risultato netto negativo per 0,2 milioni (+1,6 milioni rispetto al primo semestre 2024).Laammonta a, in diminuzione di 14,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, risulta superiore al trend stagionale tipico a causa di alcuni ritardi, e relativi effetti temporali, connessi al trasferimento degli anticipi di cassa a fornitori e subappaltatori. La posizione di cassa netta include altresìrelativo all’operazione di conversione di 800.000 sponsor warrant in azioni Avio da parte di Space Holding nel secondo trimestre dell’anno.Laannunciata nel mese di marzo 2025 risulta. Pertanto, il management si attende che il Portafoglio Ordini si attesti in un intervallo compreso tra 1.700 – 1.800 milioni di Euro, Ricavi Netti tra 450 – 480 milioni, EBITDA Reported tra 27 – 33 milioni, EBITDA Adjusted tra 30 – 36 milioni e Utile Netto tra 7 – 10 milioni., Amministratore Delegato di Avio, ha commentato “Se il 2024 ha rappresentato un importante punto di svolta nel business di Avio, grazie agli importanti traguardi conseguiti sia con riferimento al settore spazio che allo sviluppo del business in ambito difesa, il, ponendo altresì le basi per un’nel solco della traiettoria delineata dagli importanti traguardi raggiunti insieme nel corso degli ultimi mesi”.