Eni: "Descalzi incontra delegazione USA di alto livello"

(Teleborsa) - Nel corso di una serie di incontri, l'ambasciatore degli Stati Uniti, il segretario dell'Interno degli Stati Uniti e presidente del National Energy Dominance Council,, e il segretario all'Energia degli Stati Uniti,t, hanno incontrato l'amministratore delegato di Eni,, per un aggiornamento sulle attività di Eni con i partner statunitensi e per condividere valutazioni sugli scenari energetici internazionali.Le parti hanno confermato la reciproca soddisfazione per l'per la fornitura a lungo termine di, che consentirà a Eni di ampliare e diversificare ulteriormente il proprio portafoglio gas a beneficio della sicurezza degli approvvigionamenti in Europa. L'accordo è stato evidenziato anche nel corso di, in occasione dell'incontro tra, chief operating officer - Global Natural Resources di Eni, ead di Venture Global.ha illustrato la crescente importanza degli Stati Uniti quale Paese di riferimento per le attività e gli investimenti di Eni, ricordando le varie partnership strategiche con primari investitori statunitensi che hanno affiancato Eni nel suo distintivo modello satellitare lungo l'intera catena del valore dell'energia, attraverso Plenitude, Enilive ed Eni CCUS Holding.Descalzi ha inoltre ricordato lae, che trae origine dal settore oli & gas a Houston e che, negli ultimi anni, si è estesa a molteplici nuove iniziative: dal solare, con focus sul Texas, alla significativa partnership con PBF Energy nella bioraffinazione in Louisiana, fino alla società di corporate venture capital Eni Next, con sede a Boston, e al ruolo di Eni quale investitore industriale di primo piano nel settore statunitense dell'energia da fusione nucleare, con Commonwealth Fusion Systems (CFS).ha sottolineato, infine, la valenza strategica dell'impegno nella fusione e ha discusso con i partner statunitensi gli ultimi sviluppi relativi al supporto continuativo di Eni a CFS nell'ambito del round di finanziamento B2.