Esprinet, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

Esprinet

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato aper azione (dai precedenti 6,30 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la".Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre sono stati superiori alle aspettative, ma, cosa ancora più importante, evidenziano unrispetto a quanto percepito al momento della pubblicazione del report del primo trimestre.Considerando i buoni risultati del secondo trimestre, le prospettive positive, la conferma delle guidance e l'ottimismo del management nel raggiungimento del top della guidance, il broker haper l'esercizio 2025 del 4% per l'EBITDA e del 18% per il risultato netto, incluso l'impatto positivo dell'utile sui cambi nel primo semestre. Per il periodo 2026/2027, conferma le ipotesi di crescita del fatturato, incrementando al contempo la redditività per tenere conto di un migliore controllo dei costi. Nel complesso, aumenta l'utile per azione (EPS) del 2025/2027 in media del 9%.