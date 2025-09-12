Ex Ilva, prorogata al 26 settembre la scadenza per le offerte

(Teleborsa) - Idiin amministrazione straordinaria e diin AS hanno deciso di prorogare alil termine per la presentazione delle offerte vincolanti per la cessione degli asset ex Ilva. La scelta, spiegano in una nota, è stata adottata su richiesta dei soggetti interessati per consentire il completamento dellanecessaria, garantendo trasparenza e parità di trattamento.I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm – Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella – hanno scritto al Governo chiedendo ladi un tavolo presso. Le sigle metalmeccaniche denunciano lesul piano di salvataggio, i ritardi nella pubblicazione del bando e i rischi occupazionali legati alla transizione e alla decarbonizzazione degli impianti.Sul, il gruppo indianoappare in pole position. Secondo alcune indiscrezioni, la suarisulterebbe particolarmente solida e orientata alla transizione ecologica, in linea con le strategie governative sulla decarbonizzazione del sito di. Più defilati, al momento, gli altri contendenti: lae il fondo. Tuttavia, il processo resta aperto e sarà compito dei commissari valutare nel dettaglio la solidità industriale, i piani occupazionali e gli investimenti previsti.Dopo la presentazione delle offerte, il Governo dovrebbe avviare uncon il miglior offerente, una fase stimata tra le 4 e le 8 settimane. Seguirà la stesura dell’, che coinvolgerà ministeri, Regione Puglia, Comuni di Taranto e Statte e la Provincia. In uno scenario ottimistico, l’intera procedura potrebbe chiudersi a questo entro novembre o dicembre 2025, mentre in caso di attriti sulle questioni più delicate – dalla dismissione degli altoforni alle bonifiche ambientali – la conclusione potrebbe slittare fino al primo trimestre 2026.