Francia, inflazione agosto confermata a +0,9% su anno

(Teleborsa) - Confermata stabile l'inflazione in Francia nel mese di agosto. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,4% su base mensile, in linea con quanto stimato nella lettura preliminare e contro il +0,2% di luglio.Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,9%, come nella prima lettura. Il dato è in calo dal +1,0% registrato nel mese precedente.Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base annua, come nella stima preliminare ma in calo dal +0,9% di luglio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,5% (era +0,3% nel mese precedente).