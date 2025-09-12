Gemini, fissato prezzo IPO a 28 dollari, valutazione a 3,3 miliardi

(Teleborsa) -, la società di criptovalute fondata da Cameron e Tyler Winklevoss, ha fissato ilPrezzo che, secondo una fonte a conoscenza della questione, sarebbe superiore al range previsto, compreso tra 24 e 26 dollari, il che porterebbe la società a unaLa società e gli azionisti venditori hanno concesso ai propri sottoscrittori – guidati da Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley – un'opzione di 30 giorni per vendere rispettivamente ulteriori 452.807 e 380.526 azioni.Fino al 30% delle azioni offerte sarà riservato agli investitori al dettaglio tramite Robinhood, SoFi, Futu Securities con sede a Hong Kong, Moomoo Financial di Singapore, Webull e altre piattaforme.Le azioni Gemini saranno negoziate sulcon il simbolo "GEMI".Gemini è stata fondata dai fratelli Winklevoss nel 2014 eNel 2024 Gemini ha registrato una perdita netta di 159 milioni di dollari e nella prima metà del 2025 ha perso 283 milioni di dollari.Tuttavia, questa settimana, Gemini ha ricevuto un'importante conferma a livello istituzionale quando ilnella società crypto. Il Nasdaq sta cercando di offrire ai propri clienti l'e di acquisire un partner di distribuzione per il suo sistema di gestione delle transazioni noto come Calypso.