INPS, Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

(Teleborsa) - Da lunedì 15 settembre al 14 novembre
sarà possibile presentare domanda all’Inps per il bonus psicologo 2025
, rivolto a chi ha un Isee inferiore a 50mila euro
. L’importo varia da 500 a 1.500 euro
in base al reddito e potrà coprire fino a 50 euro a seduta,
pagati direttamente al professionista.
Le risorse disponibili, pari a 9,5 milioni di euro, basteranno per circa 6.300 beneficiari
, a fronte di una platea potenziale di milioni di persone. Lo scorso anno le richieste furono oltre 400mila
, ma solo 3.300 cittadini ottennero il contributo, confermando la criticità delle risorse limitate. Intanto resta fermo in Parlamento il ddl sullo psicologo di base
, mentre cresce il bisogno di sostegno psicologico secondo le stime del nuovo Piano Nazionale Salute Mentale 2025-2030.
"Il bonus psicologo è stato ed è una misura importante, nata in piena emergenza sanitaria. Oggi, però, è il momento di fare un passo in più:
non possiamo limitarci a interventi straordinari, serve una risposta stabile e universale. Chiediamo servizi di psicologia accessibili e di prossimità, con lo psicologo di base nei territori, capaci di intercettare i bisogni crescenti e di garantire una presa in carico continuativa, soprattutto per i giovani", afferma all'ANSA Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.