INPS, Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

(Teleborsa) - Da lunedì 15 settembre al 14 novembre sarà possibile presentare domanda all’Inps per il bonus psicologo 2025, rivolto a chi ha un Isee inferiore a 50mila euro. L’importo varia da 500 a 1.500 euro in base al reddito e potrà coprire fino a 50 euro a seduta, pagati direttamente al professionista.

Le risorse disponibili, pari a 9,5 milioni di euro, basteranno per circa 6.300 beneficiari, a fronte di una platea potenziale di milioni di persone. Lo scorso anno le richieste furono oltre 400mila, ma solo 3.300 cittadini ottennero il contributo, confermando la criticità delle risorse limitate. Intanto resta fermo in Parlamento il ddl sullo psicologo di base, mentre cresce il bisogno di sostegno psicologico secondo le stime del nuovo Piano Nazionale Salute Mentale 2025-2030.

"Il bonus psicologo è stato ed è una misura importante, nata in piena emergenza sanitaria. Oggi, però, è il momento di fare un passo in più: non possiamo limitarci a interventi straordinari, serve una risposta stabile e universale. Chiediamo servizi di psicologia accessibili e di prossimità, con lo psicologo di base nei territori, capaci di intercettare i bisogni crescenti e di garantire una presa in carico continuativa, soprattutto per i giovani", afferma all'ANSA Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.
