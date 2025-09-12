Irce, fatturato e utile in leggero calo nel primo semestre

Irce

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha chiuso il2025 con undi 3,81 milioni di euro, in calo dai 4,84 milioni dello stesso periodo 2024. L'è stato di 10,82 milioni di euro (vs 12,41 milioni un anno fa). Ilconsolidato è stato di 204,09 milioni di euro, in calo del 2,1% per la contrazione dei volumi di vendita, solo in parte compensata da un prezzo più alto del rame (la quotazione media LME in Euro del primo semestre 2025 è stata del 2,7% superiore a quella dello stesso periodo 2024).Laal 30 giugno 2025 ammonta a 65,39 milioni di euro, in aumento rispetto ai 46,51 milioni del 31 dicembre 2024; incremento dovuto principalmente alla crescita del capitale circolante ed in parte agli investimenti effettuati nel periodo, pari a 10,67 milioni, che hanno riguardano la controllata in Brasile e i due nuovi progetti in Repubblica Ceca ed in Cina.Irce. Proseguono i progetti d'investimento del Gruppo, nello stabilimento in Repubblica Ceca sono iniziate le prime produzioni di test per il collaudo delle macchine installate, mentre in Cina la costruzione dello stabilimento terminerà a fine anno con inizio produzione nel secondo semestre 2026. Per quanto riguarda la controllata olandese Smit Draad, come previsto dagli accordi con i dipendenti, sono terminati tutti i rapporti di lavoro entro la fine di luglio di quest'anno.