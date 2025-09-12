Irce, fatturato e utile in leggero calo nel primo semestre

(Teleborsa) - Irce
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha chiuso il primo semestre
2025 con un utile
di 3,81 milioni di euro, in calo dai 4,84 milioni dello stesso periodo 2024. L'EBITDA
è stato di 10,82 milioni di euro (vs 12,41 milioni un anno fa). Il fatturato
consolidato è stato di 204,09 milioni di euro, in calo del 2,1% per la contrazione dei volumi di vendita, solo in parte compensata da un prezzo più alto del rame (la quotazione media LME in Euro del primo semestre 2025 è stata del 2,7% superiore a quella dello stesso periodo 2024).
La posizione finanziaria netta
al 30 giugno 2025 ammonta a 65,39 milioni di euro, in aumento rispetto ai 46,51 milioni del 31 dicembre 2024; incremento dovuto principalmente alla crescita del capitale circolante ed in parte agli investimenti effettuati nel periodo, pari a 10,67 milioni, che hanno riguardano la controllata in Brasile e i due nuovi progetti in Repubblica Ceca ed in Cina.
Irce prevede per il 2025 un risultato in linea con quello conseguito nel 2024
. Proseguono i progetti d'investimento del Gruppo, nello stabilimento in Repubblica Ceca sono iniziate le prime produzioni di test per il collaudo delle macchine installate, mentre in Cina la costruzione dello stabilimento terminerà a fine anno con inizio produzione nel secondo semestre 2026. Per quanto riguarda la controllata olandese Smit Draad, come previsto dagli accordi con i dipendenti, sono terminati tutti i rapporti di lavoro entro la fine di luglio di quest'anno.