Italian Wine Brands, utile semestrale record di 10,3 milioni di euro. Ricavi -3%

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2025 con 185,1 milioni di euro di(-3,17% vs 2024), di cui solo 8,5% negli USA. Iladjusted è stato pari a 21,9 milioni di euro, pari al record storico per il gruppo realizzato nel primo semestre 2024 (21,9 milioni). La marginalità sul fatturato è cresciuta all' 11,7% rispetto al 11,3% del primo semestre 2024, a conferma di un inarrestabile percorso di crescita di valore trainato dallo sviluppo dei Top Brands. Ilè stato pari a 10,3 milioni di euro (+13,4% vs 2024)."Lae con flessibilità ai mutati contesti di mercato - ha commentato l'- La capacità di poter diversificare la nostra offerta per mercati, canali commerciali e posizionamento, ci consente di raggiungere ovunque ogni potenziale cliente ed essere meno esposti alle congiunture macroeconomiche. Abbiamo una propensione costante per l'innovazione e la qualità dei nostri prodotti, e grande attenzione al controllo dei costi e alla valorizzazione delle nostre persone: questo ci consente di ottenere risultati in crescita, anche in un contesto generale sfidante, caratterizzato da tariffe doganali, blocchi geopolitici, riduzione del potere di acquisto dei consumatori e cambiamenti nelle abitudini di consumo".Negli ultimi 12 mesi il gruppo ha generatopari a 17,6 milioni di euro, a cui vanno sommati dividendi per 9 milioni e investimenti in buy back per 2,5 milioni, per un totale di circa 30 milioni, a conferma di una capacità di generazione di cassa strutturale nel range del 50-55% rispetto all'Ebitda Adj a sostegno dello sviluppo del business e della remunerazione degli stakeholder. L'è di 90,5 milioni di euro (-17,6 milioni vs giugno 2024). Il free cash flow yield su media titolo ultimo mese è superiore al 16%.Nel secondo semestre 2025 il gruppo IWB, forte del nuovo record di risultato netto e di una situazione finanziaria che è in grado di affrontare con fiducia sia la crescita organica, sia quella per linee esterne e proseguirà: nel percorso di crescita delle vendite dei Top brands funzionale ad un continuo incremento della marginalità; nell'ottimizzazione dei costi della filiera produttiva; nella ricerca di opportunità di investimento atte a rafforzare la sua posizione nei mercati di riferimento con prodotti di fascia premium. È inoltreatto a supportare in misura ancora più proattiva l'espansione nei mercati internazionali e lo sviluppo dei Top Brands.