La Bank of Russia taglia i tassi di 100 punti base al 17%

(Teleborsa) - Laha deciso di, affermando che gli indicatori di base della crescita dei prezzi correnti non sono cambiati in modo significativo e rimangono generalmente superiori al 4% in termini annualizzati.La banca centrale manterrà le. Ulteriori decisioni sul tasso di riferimento saranno prese in base alla sostenibilità del rallentamento dell'inflazione e alla dinamica delle aspettative di inflazione. Secondo le previsioni, dato l'orientamento della politica monetaria, l'inflazione annua scenderà al 6,0-7,0% nel 2025, tornerà al 4,0% nel 2026 e si manterrà all'obiettivo in futuro.I dati ad alta frequenza e gli indicatori dei sondaggi mostrano undel 2025, mentre il tasso di crescita è ancora positivo. La dinamica dell'attività economica è disomogenea tra i settori e si registra un significativo rallentamento nei settori orientati all'export. La domanda interna è sostenuta dall'aumento dei redditi delle famiglie e delle spese di bilancio. La crescita dell'attività dei consumatori ha persino subito una leggera accelerazione."La dinamica del PIL nel secondo trimestre del 2025 è stata leggermente inferiore alle nostre stime e la produzione è ancora generalmente più vicina al limite inferiore delle nostre previsioni per quest'anno - ha detto la- Ciononostante, i settori focalizzati sulla domanda interna hanno continuato a espandersi, mentre i. Ciò è dovuto sia al calo dei prezzi sui mercati internazionali delle materie prime, sia alle restrizioni all'accesso dei produttori russi ad alcuni mercati globali"."Gli esempi più lampanti sono l'industria del carbone, la produzione di petrolio e la metallurgia ferrosa - ha aggiunto Nabiullina - Le aziende di questi settori hanno registrato un calo dei ricavi, mentre i costi sono aumentati. I. Per quanto riguarda i costi, questi sono aumentati a causa delle sanzioni e del notevole aumento dei prezzi di materiali, componenti e manodopera, causato dal surriscaldamento della domanda interna negli ultimi due anni. Secondo la nostra valutazione, il deterioramento delle condizioni esterne è stato il motivo principale del calo dei risultati finanziari di molte imprese minerarie e estrattive".