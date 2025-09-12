Milano 13:11
42.401 -0,07%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:11
9.332 +0,38%
Francoforte 13:11
23.658 -0,19%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Sesa
Rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,21%.
