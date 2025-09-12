Regno Unito, produzione industriale sotto attese a luglio

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti dalla produzione industriale
e manifatturiera
del Regno Unito.
Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna
(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di luglio, un decremento dello 0,9% su base mensile rispetto al +0,7% del mese precedente e contro la variazione nulla attesa dagli analisti.
Il dato tendenziale registra un aumento dello 0,1% dopo il +0,2% di giugno e rispetto al +1,1% del consensus.
La produzione manifatturiera
, su base mensile, registra una discesa dell'1,3% contro il +0,1% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,5% di giugno. La variazione annua registra una saloita dello 0,2% rispetto al +1,6% del consensus e dopo la variazione nulla precedente.