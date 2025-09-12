Regno Unito, produzione industriale sotto attese a luglio

(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti dalladel Regno Unito.Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di luglio, un decremento dello 0,9% su base mensile rispetto al +0,7% del mese precedente e contro la variazione nulla attesa dagli analisti.Il dato tendenziale registra un aumento dello 0,1% dopo il +0,2% di giugno e rispetto al +1,1% del consensus.La, su base mensile, registra una discesa dell'1,3% contro il +0,1% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,5% di giugno. La variazione annua registra una saloita dello 0,2% rispetto al +1,6% del consensus e dopo la variazione nulla precedente.