Riforma commercialisti, Cataldi (Unione Giovani): "Le nostre istanze guidano la professione verso il futuro"

(Teleborsa) - "Accogliamo con grande soddisfazione l'approvazione indel progetto di legge delega per la. Un momento di grande rilievo per tutti i 120mila dottori commercialisti ed esperti contabili". Lo afferma il presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,"Ringraziando il Governo per l'attenzione riservata alle istanze della categoria, ci preme evidenziare la portata riformatrice della legge – ha sottolineato Cataldi – L'introduzione di un principio come quello di, nonché di unche permetta una rappresentatività ponderata tra il singolo iscritto e il voto dei componenti i Consigli degli Ordini, rappresenta per l'Unione (e non solo) un risultato di grande rilievo che responsabilizzerà i futuri rappresentanti delle associazioni. Ringrazio il Consiglio Nazionale per lo sforzo profuso, per le interlocuzioni avute con spirito costruttivo per il bene della categoria e, soprattutto, per l'attenzione riservata ad alcune proposte dell’Unione, tra cui la quota generazionale".