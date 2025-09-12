Milano 17:29
Tunisia, Fitch alza il rating a "B-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha alzato il rating della Tunisia da "CCC+" a "B-" con outlook stabile.

L'upgrade riflette un continuo miglioramento della posizione esterna della Tunisia, con un disavanzo delle partite correnti inferiore, investimenti diretti esteri netti resilienti ed esborsi da partner multilaterali e bilaterali, che contribuiscono a riserve internazionali resilienti e supportano una sufficiente liquidità esterna.

I rating della Tunisia sono limitati dall'accesso ancora limitato ai finanziamenti esterni in assenza di accesso al mercato e dall'elevata vulnerabilità del bilancio e dei conti con l'estero agli shock dei prezzi delle materie prime, in assenza di una riforma dei sussidi.

Fitch prevede che il fabbisogno di finanziamento fiscale, escluso il rinnovo del debito a breve termine, diminuirà dal 18% del PIL nel 2024 al 16% nel 2025, al 15% nel 2026 e al 13,5% nel 2027. Questo valore rimane ben al di sopra della media del 2015-2019 del 9% e della mediana della categoria "B" del 2027 dell'8%.

(Foto: jorono | pixabay)
