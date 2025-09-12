Tunisia, Fitch alza il rating a "B-" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha alzato il rating della Tunisia
da "CCC+" a "B-" con outlook stabile.
L'upgrade riflette un continuo miglioramento della posizione esterna della Tunisia, con un disavanzo delle partite correnti inferiore, investimenti diretti esteri netti resilienti
ed esborsi da partner multilaterali e bilaterali, che contribuiscono a riserve internazionali resilienti e supportano una sufficiente liquidità esterna.
I rating della Tunisia sono limitati dall'accesso ancora limitato ai finanziamenti esterni
in assenza di accesso al mercato e dall'elevata vulnerabilità del bilancio e dei conti con l'estero agli shock dei prezzi delle materie prime, in assenza di una riforma dei sussidi.
Fitch prevede che il fabbisogno di finanziamento fiscale
, escluso il rinnovo del debito a breve termine, diminuirà dal 18% del PIL nel 2024 al 16% nel 2025, al 15% nel 2026 e al 13,5% nel 2027. Questo valore rimane ben al di sopra della media del 2015-2019 del 9% e della mediana della categoria "B" del 2027 dell'8%.