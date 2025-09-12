Zurich Bank OnTour: otto tappe per costruire insieme il futuro della consulenza finanziaria

(Teleborsa) - È partita ieri da Milano la, il roadshow che attraverserà otto città italiane per incontrare oltre mille consulenti finanziari. L'iniziativa rappresenta un momento di confronto e condivisione per valorizzare i risultati finora raggiunti nel 2025 e delineare le strategie comuni per i prossimi mesi. Un'occasione – fa sapere Zurich in una nota – per raccontare il percorso di Zurich Bank insieme alla propria Rete, evidenziandone la forza innovativa e la spinta verso un modello sempre più integrato tra attività bancaria e assicurativa.Il roadshow, guidato dalprevede interventi da parte dei principali rappresentanti della Banca e dell'Assicurazione: Francesco Damiani, responsabile Nazionale Rete, Maurizio Ceron, head of Wealth Management & Investment Solutions, Omar Campana, head of Operations & IT Department, Andrea Florio, Mutual Funds, Private Markets & Sales Animation e Marco Ponta, head of Relationship of Zurich Bank and DB."Il 2025 è iniziato con slancio: nei primi sei mesi – ha dichiarato– la raccolta netta ha superato il miliardo di euro, un traguardo che testimonia la solidità del nostro modello. La vera forza di Zurich Bank è la Rete di consulenti finanziari, che rappresenta il cuore pulsante della Banca e che ci consente di trasformare la strategia in risultati concreti. Il nostro modello di business si fonda sull'integrazione tra consulenza, solidità bancaria e competenze assicurative: una sinergia che ci permette non solo di affrontare le sfide del mercato, ma anche di anticiparle, con un approccio innovativo e proattivo, continuando a crescere insieme".