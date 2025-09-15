A2A, inaugurato il Centro di Formazione di Brescia

Gruppo A2A

(Teleborsa) - Una palestra dove imparare a gestire, in totale sicurezza, le reti che portano luce, acqua e calore nelle città. È il nuovodi via Grazzine, a, voluto dae cuore delladel: un polo di competenze e innovazione inaugurato oggi alla presenza dell’Amministratore Delegato, del Chief People and Transformation Officer di A2A, dell’AD di Unaretie del vicesindaco del Comune di Brescia. Sull’area che un tempo ospitava lo stoccaggio del metano, oggi sorge una struttura moderna e sostenibile che restituisce al quartiere un luogo rigenerato, pensato per la crescita delle persone e la sicurezza delle infrastrutture."Con la Technical Academy – ha dichiarato, Amministratore Delegato di A2A – investiamo sul capitale più importante che abbiamo: le persone. Nel nuovo Centro di via Grazzine, potremo formare i nostri tecnici con metodologie innovative, unendo esperienza e nuove tecnologie, per garantire l’efficienza delle infrastrutture e la qualità dei servizi essenziali che eroghiamo ogni giorno. Inoltre, potremo valorizzare il prezioso know how dei dipendenti più esperti, in modo che questo sapere possa essere tramandato alle nuove generazioni e non venga disperso. Allo stesso tempo, restituiamo a Brescia un’area rigenerata, trasformandola in un luogo che crea valore per il Gruppo e per la comunità".Il Centro di Formazione sorge nel, a Brescia, su un ex sito industriale che dal 1976 al 2002 ha ospitato il deposito della società. L’intervento ha rappresentato una significativa opera di: demolizione delle strutture esistenti, bonifica ambientale e ricostruzione di spazi moderni e sicuri destinati alla formazione. Oggi l’area torna a nuova vita con uno spazio complessivo di 3.800 mq, che comprende 2.200mq esterni attrezzati per le esercitazioni operative e un edificio su 2 piani, con aule didattiche e laboratori.Il Centro di via Grazzine è l’espressione concreta della Technical Academy, struttura nata nel 2022 all’interno della: l’area, di proprietà di Unareti, sarà messa a disposizione anche delle altre società del Gruppo. L’Academy ha introdotto un approccio innovativo alla formazione tecnica, passando dal modello tradizionale di formazione sul campo a un sistema integrato che unisce lezioni in aula, addestramento pratico, training on the job e simulazioni digitali con strumenti immersivi e realtà virtuale.La struttura è infatti stata concepita per offrire un'esperienza di. Al suo interno, itroveranno aule moderne equipaggiate con le più recenti tecnologie digitali per la didattica, affiancate dadove potranno mettere in pratica le conoscenze acquisite in un ambiente controllato e sicuro. Un elemento distintivo e cruciale è l'ampia area esterna attrezzata che ricrea scenari operativi reali. Qui, ihanno la possibilità di simulare interventi e manovre in sicurezza su reti elettriche, impianti o spazi confinati. Questi ambienti sono fondamentali per unire teoria e pratica, garantendo una preparazione a 360 gradi per le diverse figure professionali del Gruppo.L’del Centro di Formazione è dunque duplice: valorizzare e trasmettere il patrimonio di conoscenze aziendali tra generazioni e rispondere ai fabbisogni specifici delle diverse unità operative con percorsi su misura. Per i nuovi ingressi sono previsti programmi di formazione di base, che consentono di acquisire rapidamente le competenze operative fondamentali. Per i profili più esperti sono stati sviluppati percorsi di aggiornamento e qualificazione, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza già maturata e renderla coerente con le esigenze tecnologiche più recenti. Un’attenzione particolare è riservata alle figure tecniche, chiamate a confrontarsi con situazioni operative complesse e a garantire il rispetto delle procedure di sicurezza.Significativi i. Dal 2022 al primo trimestre 2025, i risultati confermano la crescita della Technical Academy: oltre 22.000 ore di formazione e circa 1.500 gli addetti formati, di cui 567 solo nei primi mesi di quest’anno. Con l’apertura del Centro di via Grazzine, questo patrimonio cresce ulteriormente: la formazione di A2A compie un nuovo balzo in avanti, diventando sempre più strategica per la sicurezza delle infrastrutture, la qualità dei servizi e la valorizzazione delle persone.