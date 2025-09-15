American Axle & Manufacturing, cerca di raccogliere 2,3 miliardi di dollari per finanziare l'acquisto di Dowlais

(Teleborsa) - American Axle & Manufacturing
starebbe cercando di raccogliere 2,3 miliardi di dollari
nel mercato statunitense della finanza a leva per finanziare l'acquisizione di Dowlais Group
.
Il produttore di componenti auto starebbe offrendo un totale di 1,44 miliardi di dollari
in junk bond
in due tranche, oltre a un prestito a termine da 843 milioni di dollari
. Si prevede che entrambi i titoli saranno prezzati questa settimana.
A gennaio, American Axle ha annunciato un'operazione in contanti e azioni da 1,16 miliardi di sterline
(1,6 miliardi di dollari) per l'acquisizione della concorrente britannica Dowlais. La conclusione dell'operazione è prevista per il quarto trimestre
.