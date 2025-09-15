Milano 17:35
Finanza
American Axle & Manufacturing, cerca di raccogliere 2,3 miliardi di dollari per finanziare l'acquisto di Dowlais
(Teleborsa) - American Axle & Manufacturing starebbe cercando di raccogliere 2,3 miliardi di dollari nel mercato statunitense della finanza a leva per finanziare l'acquisizione di Dowlais Group.

Il produttore di componenti auto starebbe offrendo un totale di 1,44 miliardi di dollari in junk bond in due tranche, oltre a un prestito a termine da 843 milioni di dollari. Si prevede che entrambi i titoli saranno prezzati questa settimana.

A gennaio, American Axle ha annunciato un'operazione in contanti e azioni da 1,16 miliardi di sterline (1,6 miliardi di dollari) per l'acquisizione della concorrente britannica Dowlais. La conclusione dell'operazione è prevista per il quarto trimestre.
