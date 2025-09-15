Amplifon avvia strategia climatica: -42% emissioni dirette gas serra entro 2030

(Teleborsa) - Amplifon dà il via alla propriavalidata dalla(SBTi) per ridurre lee contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’del 2015 per contrastare il. La strategia, denominata "", prevede in particolare la riduzione del 42% delledell’azienda (Scope 1 e 2) entro il 2030 rispetto al 2023.Nello stesso intervallo temporale, la società si è impegnata a ridurre del 25% lederivanti, in particolare, dai beni e servizi acquistati, dai beni capitali, dalla produzione, trasporto e distribuzione dell’energia consumata, dalla logistica in entrata dei beni acquistati, dagli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, dai beni in leasing, dall’utilizzo dei prodotti venduti e dai propri franchisee.Il piano prevede anche che, entro il 2030, il 44,36% dei propriin termini di emissioni relative ai beni e servizi acquistati, abbia obiettivi di riduzione delle emissioni gas serra basati sulla scienza climatica."L’avvio di una strategia climatica validata scientificamente – ha commentato il CEO di Amplifon,– rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di piena integrazione dei fattori ESG nel nostro business. L’assunzione di impegni concreti di riduzione delle nostre emissioni dirette e indirette nel medio termine, infatti, si associa al piano di sostenibilità che abbiamo lanciato lo scorso anno con 20 obiettivi concreti e misurabili al 2026, 2028 e 2030 nelle aree prodotto e servizio, etica e responsabilità ambientale, persone e comunità. Vogliamo continuare a crescere in modo sempre più responsabile e sostenibile".La, organizzazione non-profit lanciata nel 2015 da una coalizione di attori internazionali come CDP, UN Global Compact, World Resources Institute, WWF e We Mean Business Coalition, supporta le aziende nel definiredelle emissioni di gas serra coerenti con le più aggiornate evidenze scientifiche sul clima.L’iniziativa si propone di tradurre gli impegni dell’Accordo di Parigi in strategie operative aziendali, capaci di mantenere ilben al di sotto dei 2°C, puntando idealmente a 1,5°C. Le aziende che adottano un percorso approvato da SBTi definiscono piani ditrasparenti e credibili, che vanno oltre il mero adempimento normativo e si inseriscono in una logica dia lungo termine.