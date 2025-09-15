Milano 14:53
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 14/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,01%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8657. Primo supporto individuato a 0,8644. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,867.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
