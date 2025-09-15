Milano 14:53
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:53
9.284 +0,01%
Francoforte 14:53
23.776 +0,33%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3582, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3534. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,363.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```