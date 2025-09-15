Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3582, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3534. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,363.
