Assofer, Pacella: rischio caos nel trasporto ferroviario europeo delle merci per decisioni UFT svizzera

(Teleborsa) - "L’iniziativa svizzera, a seguito dell’incidente nella Galleria di base del San Gottardo
, oltre ad essere un pericoloso precedente, rischia seriamente di gettare il trasporto merci ferroviario europeo nell’intero caos". Così Mauro Pacella
, presidente di Assoferr, l’associazione italiana dei detentori e gli utilizzatori di carri ferroviari europei, sulla decisione dell’UFT
, l’agenzia svizzera, rea di aver emanato delle nuove misure unilaterali, troppo stringenti, da attuare entro la fine dell’anno. Misure che però andranno a penalizzare solo i detentori di carri e gli ECM, cioè i soggetti responsabile della manutenzione dei veicoli ferroviari, non coinvolgendo adeguatamente le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture in quanto parti della catena del trasporto ferroviario.
"Il paradosso – prosegue Pacella – è che queste nuove misure unilaterali
vanno di fatto contro l'interoperabilità ferroviaria, quindi, minano il lavoro dell’Agenzia Ferroviaria Europea, incaricata di sviluppare misure armonizzate a livello comunitario attraverso il JNS".
"Condividiamo perciò il messaggio di UIP, l’International Union of Wagon Keeper
, di cui facciamo parte, e cioè che la sicurezza nel trasporto ferroviario merci è un principio non negoziabile e che i detentori di carri e i loro ECM mantengono da sempre i più elevati standard di manutenzione. Austria, Germania e Italia stanno investendo ingenti risorse nel corridoio Reno-Alpi per spostare le merci dalla strada alla ferrovia. Queste misure dell’UFT svizzero costituiscono un grave ostacolo a questi sforzi, un passo indietro per gli obiettivi di protezione climatica condivisi e un colpo mortale a tutti gli investimenti in infrastrutture e mezzi a supporto dell’intermodalità ferroviaria nonché ai clienti come l’industria".
Assoferr, infine, insieme a Conftrasporto
, ha scritto sia al ministro dei trasporti Matteo Salvini
che al ministro degli esteri Antonio Tajani
, chiedendo di intervenire urgentemente presso gli omologhi elvetici per ricondurre tutte le discussioni tecniche e relative eventuali misure ai tavoli comuni europei come appunto il JNS.