Basket Bond, nuova tranche da 23 milioni a favore di tre imprese

(Teleborsa) - Lanciata una nuova tranche da 23 milioni del programma di basket bond
avviato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) e Sella
nel 2021 e in seguito ampliato nel 2023, con l'obiettivo di finanziare i progetti di crescita delle PMI e Mid-Cap italiane, per sostenerne la competitività in Italia e all’estero e promuoverne lo sviluppo anche in ambito ESG. Il programma che ha una dotazione di 200 milioni ha sostenuto sino ad oggi 13 aziende
che operano in diversi settori dell’economia italiana per un valore di 111,5 milioni
di euro di minibond sottoscritti.
La nuova emissione
riguarda tre imprese: Socage
(gruppo affermato nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di piattaforme aeree), Centro di Riabilitazione Lars
(azienda attiva da oltre 35 anni nel settore dei servizi sanitari riabilitativi e sociosanitari assistenziali) e Ferrari & Carena
(realtà specializzata nella produzione e manutenzione di presse meccaniche per fine blanking e ricambi personalizzati). I minibond, della durata di sette anni per Socage e Centro di Riabilitazione Lars e di sei anni per Ferrari & Carena, sono tutti finalizzati a supportare i rispettivi piani di investimento
.CDP e MCC
sono intervenute entrambe in qualità di anchor investor
, sostenendo ciascuna il progetto attraverso la sottoscrizione del 40%
dei titoli emessi da una società veicolo – Special Purpose Vehicle (SPV) – mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
In particolare, l’emissione obbligazionaria da parte di Socage
possiede una struttura sustainability-linked
, in relazione alla quale è prevista l’individuazione e monitoraggio di specifici KPI di sostenibilità
(KPI ESG) finalizzati a valutare l’allineamento dei progetti di investimento a determinati obiettivi di sviluppo sostenibile, garantendo così una precisa valutazione dell’effettivo impatto raggiunto. Il conseguimento dei target previsti consente una riduzione del tasso di interesse applicato ("step down")
.
L’operazione è stata promossa da Sella Investment Banking
, la divisione di Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria, che ha agito in qualità di arranger e advisor finanziario
delle società emittenti.