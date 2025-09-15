BofA: BNPP, SocGen, UniCredit e Deutsche Bank sono principali beneficiari di SIU

BNP Paribas

SocGen

UniCredit

Deutsche Bank

Bank of America

(Teleborsa) -potrebbero vedere unsuperiore a 80 punti base con l'. Lo sostienein una ricerca sul tema, evidenziando che ciò è raggiungibile grazie a (1) forti franchising aziendali e quote di mercato, che aiutano sia a scaricare di più sia ad acquisire più nuovi prestiti, (2) densità RWA sufficientemente elevate che aumentano le capacità di scaricare e distribuire, e (3) forti franchising dei mercati dei capitali, in particolare FICC e DCM.La SIU, se si concretizzerà, dovrebbe rappresentare "un", si legge nella ricerca. L'analisi mostra che, in uno scenario base, ci si potrebbe aspettarsi un incremento del ROTE fino a circa 120 punti base. Una ripresa del mercato delle cartolarizzazioni consentirebbe alle banche di cedere prestiti alle imprese ad alta intensità di capitale per investire in attività a più alto rendimento, risparmiando potenzialmente fino a 100 miliardi di euro di RWA. Le banche sarebbero ben posizionate per cogliere l'opportunità di investimento da 1.000 miliardi di euro grazie a una maggiore velocità di trasferimento del capitale."Riteniamo che un'Europa più integrata, più competitiva e meno vincolata dalla regolamentazione dovrebbe stimolare una crescita più elevata,", viene sottolineato.Dopo pochi cambiamenti nel decennio, laha delineato duea giugno e luglio per modificare il Quadro normativo UE sulla cartolarizzazione e i requisiti di Solvency II. Sebbene siano in fase di elaborazione, le proposte rappresentano chiari vantaggi per banche e assicurazioni. Spetta ora al Consiglio europeo e al Parlamento europeo modificare queste proposte e convertirle in legge. Si tratta di un lungo processo che probabilmente durerà fino alla fine del 2027 o del 2028, con diverse questioni ancora da risolvere.