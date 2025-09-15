BofA: BNPP, SocGen, UniCredit e Deutsche Bank sono principali beneficiari di SIU

(Teleborsa) - BNP Paribas
, SocGen
, UniCredit
e Deutsche Bank
potrebbero vedere un incremento del ROTE
superiore a 80 punti base con l'attuazione della Savings and Investment Union (SIU)
. Lo sostiene Bank of America
in una ricerca sul tema, evidenziando che ciò è raggiungibile grazie a (1) forti franchising aziendali e quote di mercato, che aiutano sia a scaricare di più sia ad acquisire più nuovi prestiti, (2) densità RWA sufficientemente elevate che aumentano le capacità di scaricare e distribuire, e (3) forti franchising dei mercati dei capitali, in particolare FICC e DCM.
La SIU, se si concretizzerà, dovrebbe rappresentare "un punto di riferimento a lungo termine per il re-rating delle banche europee
", si legge nella ricerca. L'analisi mostra che, in uno scenario base, ci si potrebbe aspettarsi un incremento del ROTE fino a circa 120 punti base. Una ripresa del mercato delle cartolarizzazioni consentirebbe alle banche di cedere prestiti alle imprese ad alta intensità di capitale per investire in attività a più alto rendimento, risparmiando potenzialmente fino a 100 miliardi di euro di RWA. Le banche sarebbero ben posizionate per cogliere l'opportunità di investimento da 1.000 miliardi di euro grazie a una maggiore velocità di trasferimento del capitale.
"Riteniamo che un'Europa più integrata, più competitiva e meno vincolata dalla regolamentazione dovrebbe stimolare una crescita più elevata, riducendo il divario di valutazione rispetto ai competitor statunitensi
", viene sottolineato.
Dopo pochi cambiamenti nel decennio, la Commissione europea
ha delineato due proposte
a giugno e luglio per modificare il Quadro normativo UE sulla cartolarizzazione e i requisiti di Solvency II. Sebbene siano in fase di elaborazione, le proposte rappresentano chiari vantaggi per banche e assicurazioni. Spetta ora al Consiglio europeo e al Parlamento europeo modificare queste proposte e convertirle in legge. Si tratta di un lungo processo che probabilmente durerà fino alla fine del 2027 o del 2028, con diverse questioni ancora da risolvere.(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))