Bottle-Up, round da 1,5 milioni di euro con family office per crescita internazionale

(Teleborsa) -, startup foodtech toscana specializzata nella personalizzazione on demand di prodotti enogastronomici e private label, ha chiuso un. Dopo una fase di crescita autofinanziata che ha portato la società a raggiungere il pareggio tra costi e ricavi nel 2024, l'operazione rappresenta il primo aumento di capitale istituzionale.Le risorse verranno impiegate principalmente in: potenziamento del software proprietario per la digitalizzazione della supply chain, ampliamento del team con nuove figure chiave, investimenti in macchinari di personalizzazione di ultima generazione e, infine, espansione internazionale.con radici familiari a Montepulciano, Bottle-Up ha trasformato un'intuizione - replicare nel vino il modello di personalizzazione sperimentato con un configuratore- in uno dei progetti più solidi del panorama food-winetech italiano.Dai primi vini toscani con etichette personalizzate al portfolio attuale di oltre 250 referenze private label, tra vini, birre, liquori, olio, analcolici, estratti di frutta, snack salati, frutta secca e disidratata, ma anche pasta, salse di condimento e dolci tipici natalizi e pasquali, Bottle-Up ha, rendendo la personalizzazione - fino a ieri riservata ai grandi player - accessibile anche a PMI e clienti privati senza minimi d'ordine.Oggi la società si rivolge a un pubblico ampio e diversificato: dai B2C alle aziende corporate, dalle hotellerie e ristorazione all'export e retailer, fino a servizi logistici conto terzi. Il round segna l'avvio di una, con l'obiettivo di consolidare il posizionamento di Bottle-Up come player di riferimento in Europa e nei mercati extra-UE."Con questo round, passando dalla resilienza alla fase di sviluppo vero e proprio, mantenendo sempre un approccio sostenibile e orientato alla solidità del business - afferma Francesco Farnetani, founder e CEO - La nostra missione è rendere accessibile a tutti la personalizzazione di prodotti enogastronomici, digitalizzando l'intera filiera e valorizzando il made in Italy nel mondo".